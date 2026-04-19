"Так ще не зверталися": мер Львова під час зустрічі з королем Швеції переплутав звертання — це стало мемом (відео)

Під час зустрічі з королем Швеції Карлом XVI Густавом міський голова Львова Андрій Садовий помилився і курйозно звернувся до монарха, коли хотів сказати "Ваша величність".

Мер Львова вирішив говорити зі шведським королем англійською мовою, і замість "Ваша величність" сказав "надзвичайна ситуація". Відеоролик із кадрами зустрічі Садового з монархом сам чиновник виклав на сторінці у Facebook.

На відео, вже під час перших секунд, чутно, як львівський мер каже до Карла XVI Густава Your emergency. При цьому він, вочевидь, хотів сказати Your majesty, що означає "Ваша величність".

Реакція користувачів

Користувачі соціальних мереж звернули увагу на цей курйоз і у коментарях почали жартувати над ситуацією. Садовому порадили говорити українською і щоб король найняв собі перекладача.

"Ви — надзвичайна ситуація" — так до короля ще точно не звертались", — звернув увагу один із коментаторів.

Відео дня

Інший користувач припустив, що мер просто "перехвилювався", через що помилково звернувся до монарха.

"Your majesty, а не Your emergency. Звучить подібно, але значення ж інакше: "Ваша величносте", а не "ваша надзвичайна ситуація".

Пан Садовий трішки перехвилювався", — зазначив він.

Реакція мера

18 квітня, після жартів у соцмережах, львівський міський голова публічно визнав, що припустився помилки у зверненні до короля. Також він повідомив, що "дозволяє" робити меми щодо цієї ситуації.

"Так я сказав "йор емердженсі". Можете робити меми. Дозволяю", — написав Садовий у мережі X.

Садовий визнав свою помилку і "дозволив" робити меми

Варто нагадати, що Карл XVI Густав вперше за 18 років навідався до України у квітні. Під час свого візиту до Львова монарх зокрема зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував загиблих на російсько-українській війні воїнів.

