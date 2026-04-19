"Так еще не обращались": мэр Львова во время встречи с королем Швеции перепутал обращения — это стало мемом (видео)

Во время встречи с королем Швеции Карлом XVI Густавом городской голова Львова Андрей Садовый ошибся и курьезно обратился к монарху, когда хотел сказать "Ваше величество".

Мэр Львова решил говорить со шведским королем на английском языке, и вместо "Ваше величество" сказал "чрезвычайная ситуация". Видеоролик с кадрами встречи Садового с монархом сам чиновник выложил на странице в Facebook.

На видео, уже во время первых секунд, слышно, как львовский мэр говорит Карлу XVI Густаву Your emergency. При этом он, очевидно, хотел сказать Your majesty, что означает "Ваше величество".

Реакция пользователей

Пользователи социальных сетей обратили внимание на этот курьез и в комментариях начали шутить над ситуацией. Садовому посоветовали говорить на украинском и чтобы король нанял себе переводчика.

"Вы — чрезвычайная ситуация" — так к королю еще точно не обращались", — обратил внимание один из комментаторов.

Другой пользователь предположил, что мэр просто "переволновался", из-за чего ошибочно обратился к монарху.

"Your majesty, а не Your emergency. Звучит похоже, но значение же иначе: "Ваше величество", а не "ваша чрезвычайная ситуация".

Господин Садовый немного переволновался", — отметил он.

Реакция мэра

18 апреля, после шуток в соцсетях, львовский городской голова публично признал, что допустил ошибку в обращении к королю. Также он сообщил, что "позволяет" делать мемы по этой ситуации.

"Да, я сказал "йор эмердженси". Можете делать мемы. Разрешаю", — написал Садовый в сети X.

Садовый признал свою ошибку и "разрешил" делать мемы

Стоит напомнить, что Карл XVI Густав впервые за 18 лет посетил Украину в апреле. Во время своего визита во Львов монарх в частности встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и почтил погибших на российско-украинской войне воинов.

Ранее Фокус писал, как мэр Львова показал в сети свою жену и кроссовки, которые не снимает уже на протяжении трех лет.