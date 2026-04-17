Король Швеции Карл XVI Густав впервые за 18 лет приехал в Украину (видео)

Во Львове монарх уже встретился с президентом Владимиром Зеленским. Вместе с 80-летним монархом прибыла делегация во главе с главой МИД Швеции.

"Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с чествования вместе со мной наших павших воинов. Очень благодарны за это уважение", — написал президент Украины и опубликовал видео.

Это первый визит короля Швеции в Украину с начала полномасштабной войны. Последний раз Карл XVI Густав посещал Украину еще в 2008 году вместе с королевой Сильвией.

"Память о каждом и каждой для нас очень важна. О защитниках и защитницах Украины, которые боролись против российской агрессии. Они сражались не только за нашу страну, но и за защиту всей Европы, чтобы российское безумие и убийства не пошли дальше", — написал Зеленский.

Глава государства и Его Величество возложили цветы на могилы павших воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища, где с апреля 2022 года хоронят защитников и защитниц, погибших за Украину.

Король Швеции на Лычаковском кладбище Фото: Львовская ОВА

"Для шведского монарха это первый визит в нашу область. Впереди — важные встречи. Но прежде всего украинская и шведская делегации почтили память погибших украинских воинов, которые покоятся на Лычаковском кладбище. Мир понимает: наши Защитники и Защитницы защищают не только наше государство — они защищают мир, безопасность и будущее всей Европы", — написал Максим Козицкий, председатель Львовской ОВА.

Король Швеции Карл XVI Густав прибыл во Львов и встретился с Зеленским Фото: Львовская ОВА

Напомним, в Швеции готовятся к российской агрессии. Известно, что Кремль имеет планы на стратегический остров Готланд, который расположен на пересечении важных морских путей, ведущих из Санкт-Петербурга и Калининграда в Северное море.

В феврале Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,42 миллиарда долларов. В него войдут системы противовоздушной обороны, беспилотники, ракеты дальнего радиуса действия и боеприпасы.