Король Швеції Карл XVI Густав вперше за 18 років приїхав до України (відео)

У Львові монарх уже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Разом із 80-річним монархом прибула делегація на чолі з главою МЗС Швеції.

"Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу", — написав президент України та опублікував відео.

Це перший візит короля Швеції до України з початку повномасштабної війни. Востаннє Карл XVI Густав відвідував Україну ще у 2008 році разом із королевою Сільвією.

"Пам'ять про кожного й кожну для нас дуже важлива. Про захисників і захисниць України, які боролися проти російської агресії. Вони билися не лише за нашу країну, а й за захист усієї Європи, щоб російське божевілля і вбивства не пішли далі", — написав Зеленський.

Глава держави і Його Величність поклали квіти на могили полеглих воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища, де з квітня 2022 року ховають захисників і захисниць, що загинули за Україну.

Король Швеції на Личаківському кладовищі Фото: Львівська ОВА

"Для шведського монарха це перший візит у нашу область. Попереду – важливі зустрічі. Але насамперед українська та шведська делегації вшанували пам’ять загиблих українських воїнів, які спочивають на Личаківському кладовищі. Світ розуміє: наші Захисники та Захисниці боронять не лише нашу державу – вони захищають мир, безпеку і майбутнє всієї Європи", — написав Максим Козицький, голова Львівської ОВА.

Король Швеції Карл XVI Густав прибув до Львова і зустрівся із Зеленським Фото: Львівська ОВА

Нагадаємо, у Швеції готуються до російської агресії. Відомо, що Кремль має плани на стратегічний острів Готланд, який розташований на перетині важливих морських шляхів, що ведуть із Санкт-Петербурга і Калінінграда в Північне море.

У лютому Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,42 мільярда доларів. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони, безпілотники, ракети далекого радіуса дії та боєприпаси.