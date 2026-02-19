Швеція виділяє $1,4 млрд військової допомоги Україні: що отримають ЗСУ

Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,42 мільярда доларів. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони, безпілотники, ракети далекого радіуса дії та боєприпаси.

У заяві уряду Швеції йдеться, що найбільшим пунктом пакету є закупівля нового обладнання ближньої протиповітряної оборони вартістю 4,3 мільярда крон, повідомляє Reuters. Включно з пакетом, який є частиною 40-мільярдної програми допомоги на 2026 рік, військова підтримка Швеції для України з моменту вторгнення Росії у 2022 році становить 103 мільярди крон. Про це повідомив на прес-конференції міністр оборони Пал Йонсон.

"Ціль чітко визначена: нові системи протиповітряної оборони, далекобійні засоби та боєприпаси для задоволення найнагальніших оперативних потреб України", – сказав він в ефірі X.

Окремо у четвер Стокгольм заявив, що планує надати гарантії Світовому банку на позику Україні у розмірі 2,5 мільярда крон.

Відео дня

Нагадаємо, що в ніч на 21 грудня шведські правоохоронці піднялися на борт російського судна Adler. Його запідозрили у транспортуванні озброєнь до Росії. Корабель зупинився на якорі у шведських водах через технічну несправність. Операцію координувала митна служба за участю берегової охорони, поліції та прокуратури.

Раніше ми також інформували, що Швеція має намір скоротити програми допомоги розвитку для п’яти країн, щоб спрямувати ці кошти на підтримку України. Передбачається, що фінансування піде насамперед на відновлення критичної інфраструктури, зокрема енергетичного сектору. Йдеться про поступове згортання програм для Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії.