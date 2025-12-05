Швеція скоротить допомогу пʼяти країнам, аби надати Україні понад $1 млрд у 2026 році, — ЗМІ

Швеція планує скоротити допомогу розвитку п’яти країн і перекинути ці кошти на підтримку України. Очікується, що фінансування буде спрямоване на відновлення критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.

За інформацією Reuters, уряд Швеції оголосив про поступове припинення програм допомоги розвитку для Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії протягом найближчих років. Водночас, як зазначив міністр міжнародного співробітництва в галузі розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса, пріоритетом країни сьогодні є підтримка України.

Водночас уряд планує, що обсяг допомоги Україні зросте щонайменше до 10 мільярдів шведських крон (приблизно 1,06 мільярда доларів США) у 2026 році. За словами Дуси, для цього доведеться перенаправити чинні ресурси, оскільки додаткові кошти "не беруться нізвідки".

Відео дня

"Немає секретного друкарського верстата для банкнот, призначених для надання допомоги, і гроші мають звідкись надходити", — зауважив посадовець.

Крім того, очікується, що ці зміни дадуть змогу виділити понад 2 мільярди крон у наступні два роки на відновлення енергетичної та іншої критично важливої інфраструктури України. Отже, підтримка буде спрямована на найбільш важливі для країни проєкти.

Варто зазначити, що Швеція вже скоротила допомогу більш ніж десяти країнам з моменту приходу до влади нинішнього уряду у 2022 році, серед яких Буркіна-Фасо та Малі. Загальний бюджет країни на розвиток та гуманітарну допомогу останніми роками складав 56 мільярдів крон на рік, а на 2026–2028 роки його планують зменшити до 53 мільярдів. Частину коштів також буде використано для покриття витрат на імміграцію та репатріацію мігрантів.

До цього, Італія заявила, що поки не має наміру долучатися до програми НАТО із закупівлі американського озброєння для України, адже очікує на розвиток мирних переговорів.

Пізніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ключові програми, зокрема PURL — працюють у штатному режимі, а процес закупівель не лише триває, а й доповнюється новими домовленостями.