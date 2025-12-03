"Зброя не знадобитися": Італія призупинила участь у програмі PURL, назвавши її "передчасною", — ЗМІ

Італія заявила, що поки не має наміру долучатися до програми НАТО із закупівлі американського озброєння для України, адже очікує на розвиток мирних переговорів. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні наголосив, що у разі припинення бойових дій потреба Києва у нових партіях зброї може зменшитися.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву глави італійського МЗС Антоніо Таяні, Рим вважає недоцільним на цьому етапі приєднуватися до програми НАТО PURL, яка передбачає закупівлю союзниками американської зброї для України. За його словами, остаточні рішення щодо оборонної підтримки Києва варто ухвалювати лише після того, як стане зрозуміло, чи матимуть мирні ініціативи реальний прогрес.

Виступаючи в Брюсселі, Таяні підкреслив, що потенційне припинення бойових дій докорінно змінить характер допомоги, яка знадобиться Україні. Він заявив, що у разі успіху переговорів на перший план вийдуть гарантії безпеки та політичні зобов’язання, тоді як потреба у військових поставках може зменшитися.

"Якщо ми досягнемо угоди та бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Потрібні будуть інші речі, такі як гарантії безпеки", — сказав він.

За оцінкою Bloomberg, така позиція є найвиразнішим сигналом зміни підходу уряду Джорджії Мелоні щодо українського питання. Через обмежені фінансові можливості та внутрішню напругу в коаліції Італія фактично вперше серед європейських партнерів відкрито допускає тимчасове утримання від постачання додаткової зброї Києву на час перемовин про припинення вогню.

Ще восени Рим демонстрував готовність приєднатися до програми PURL, ініційованої після скорочення американських оборонних поставок. Цей механізм був створений для того, щоб союзники могли централізовано закуповувати американське озброєння та спрямовувати його Україні.

Попри дипломатичні зусилля, останні зустрічі щодо мирного врегулювання не принесли значних результатів. Коментарі Таяні також суперечать позиції Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи, яка наполягає на тому, що ЄС має продовжувати нарощувати виробництво оборонної продукції незалежно від розвитку переговорів.

Українська сторона водночас зазначає, що протягом зимового періоду їй буде потрібно близько 1 млрд євро на додаткові ракети PURL для захисту від російських атак. Як зауважив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, у програмі вже беруть участь близько двох третин держав-членів Альянсу.

Нагадаємо, що США більше не залучені фінансово у війну в Україні. На думку Дональда Трампа, що такий підхід допоможе закінчити війну.

Також Фокус писав, що п'ятигодинна зустріч президента Росії Володимира Путіна та спеціального посланця США Стіва Віткоффа завершилася без конкретних домовленостей щодо припинення війни в Україні.