П'ятигодинна зустріч із РФ провалилася: дипломат пояснив, як США можуть наблизити мир в Україні

Зустріч президента Росії Володимира Путіна та спеціального посланця США Стіва Віткоффа завершилася без конкретних домовленостей щодо припинення війни в Україні. Кремль залишився непохитним у своїх вимогах, а американська сторона повернулася майже без результату.

За оцінкою американського дипломата у відставці Деніела Фріда, який висловив свої спостереження у матеріалі для Time, переговори підтвердили відсутність у Москви готовності до реальних компромісів. Путін не пропонував жодних рішень щодо ключових питань – лінії припинення вогню та гарантій безпеки України – і продовжував дотримуватися традиційної стратегії максималістських вимог, що простежується з 2014 року.

Фрід зазначає, що американська сторона підготувала детальний план дій, розроблений у Женеві та вдосконалений у Флориді за участю Віткоффа, Джареда Кушнера та інших радників Трампа. Як відомо, план містив 28 пунктів щодо припинення бойових дій та гарантій безпеки України, проте на ключові пропозиції Кремль не відреагував, залишивши переговори майже безрезультатними.

У матеріалі також підкреслюється, що внутрішні розбіжності в команді Трампа, плутанина з повноваженнями дипломатів і тактичні помилки, зокрема двічі дозволити Москві впливати на план, зменшили ефективність переговорів. Як зауважує експерт, це могло надати Кремлю стратегічну перевагу, а також змогу надалі "затягувати процес".

Ба більше, Фрід наголошує: Росія застосовує перевірену тактику – демонструвати готовність до переговорів, одночасно не йдучи на компроміс і вимагати максимальних поступок. За таких умов реальні результати зустрічі залишаються малоймовірними.

Та все ж, на думку автора статті, потенційний варіант шляху для досягнення миру досі існує, зокрема – укладення всеосяжної угоди з припиненням вогню, визнанням факту окупації окремих територій без легітимізації анексії та наданням західних гарантій безпеки Україні. Інший сценарій передбачає короткострокове припинення бойових дій із подальшими перемовинами про довгостроковий мир.

За думкою Фріда, для досягнення результату Захід має застосувати комплексний підхід, а саме: економічний та військовий тиск на Москву, використання заморожених активів та посилення допомоги Україні. Такі координаційні дії США та Європи можуть змусити Кремль до конструктивного діалогу і наблизити кінець війни, що принесе користь Україні, Європі та міжнародній спільноті загалом.

"США вже багато разів намагалися переслідувати Кремль новими пропозиціями, не маючи жодної сили, щоб пробити кремлівське відторгнення. Це не працює. Але якщо США, співпрацюючи з Європою, застосують свої ресурси, Трамп може завершити війну та здобути перемогу. Переможцями стануть Україна, Європа, США та весь вільний світ", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що помічник президента РФ Юрій Ушаков розповів про результати перемовин американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. За його словами, під час зустрічі делегацій США та РФ обговорювали питання членство України в НАТО.

Також Фокус писав, що Росія визначила три вимоги, які вважає принциповими та не готова переглядати під час переговорів про завершення війни.