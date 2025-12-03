Пятичасовая встреча с РФ провалилась: дипломат объяснил, как США могут приблизить мир в Украине

Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника США Стива Уиткоффа завершилась без конкретных договоренностей о прекращении войны в Украине. Кремль остался непреклонным в своих требованиях, а американская сторона вернулась почти без результата.

По оценке американского дипломата в отставке Дэниела Фрида, который высказал свои наблюдения в материале для Time, переговоры подтвердили отсутствие у Москвы готовности к реальным компромиссам. Путин не предлагал никаких решений по ключевым вопросам — линии прекращения огня и гарантий безопасности Украины — и продолжал придерживаться традиционной стратегии максималистских требований, которая прослеживается с 2014 года.

Фрид отмечает, что американская сторона подготовила детальный план действий, разработанный в Женеве и усовершенствованный во Флориде с участием Уиткоффа, Джареда Кушнера и других советников Трампа. Как известно, план содержал 28 пунктов о прекращении боевых действий и гарантий безопасности Украины, однако на ключевые предложения Кремль не отреагировал, оставив переговоры почти безрезультатными.

В материале также подчеркивается, что внутренние разногласия в команде Трампа, путаница с полномочиями дипломатов и тактические ошибки, в частности дважды позволить Москве влиять на план, уменьшили эффективность переговоров. Как отмечает эксперт, это могло предоставить Кремлю стратегическое преимущество, а также возможность в дальнейшем "затягивать процесс".

Более того, Фрид отмечает: Россия применяет проверенную тактику — демонстрировать готовность к переговорам, одновременно не идя на компромисс и требуя максимальных уступок. При таких условиях реальные результаты встречи остаются маловероятными.

И все же, по мнению автора статьи, потенциальный вариант пути для достижения мира до сих пор существует, в частности — заключение всеобъемлющего соглашения с прекращением огня, признанием факта оккупации отдельных территорий без легитимизации аннексии и предоставлением западных гарантий безопасности Украине. Другой сценарий предусматривает краткосрочное прекращение боевых действий с последующими переговорами о долгосрочном мире.

По мнению Фрида, для достижения результата Запад должен применить комплексный подход, а именно: экономическое и военное давление на Москву, использование замороженных активов и усиление помощи Украине. Такие координационные действия США и Европы могут заставить Кремль к конструктивному диалогу и приблизить конец войны, что принесет пользу Украине, Европе и международному сообществу в целом.

"США уже много раз пытались преследовать Кремль новыми предложениями, не имея никакой силы, чтобы пробить кремлевское отторжение. Это не работает. Но если США, сотрудничая с Европой, применят свои ресурсы, Трамп может завершить войну и одержать победу. Победителями станут Украина, Европа, США и весь свободный мир", — говорится в публикации.

Напомним, что помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о результатах переговоров американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. По его словам, во время встречи делегаций США и РФ обсуждали вопрос членства Украины в НАТО.

Также Фокус писал, что Россия определила три требования, которые считает принципиальными и не готова пересматривать во время переговоров о завершении войны.