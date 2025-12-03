Италия приостановила участие в программе PURL, назвав ее "преждевременной", — СМИ

Италия заявила, что пока не намерена участвовать в программе НАТО по закупке американского вооружения для Украины, так как ожидает развития мирных переговоров. Министр иностранных дел Антонио Таяни подчеркнул, что в случае прекращения боевых действий потребность Киева в новых партиях оружия может уменьшиться.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы итальянского МИД Антонио Таяни, Рим считает нецелесообразным на данном этапе присоединяться к программе НАТО PURL, которая предусматривает закупку союзниками американского оружия для Украины. По его словам, окончательные решения по оборонной поддержке Киева следует принимать только после того, как станет понятно, будут ли мирные инициативы иметь реальный прогресс.

Выступая в Брюсселе, Таяни подчеркнул, что потенциальное прекращение боевых действий в корне изменит характер помощи, которая понадобится Украине. Он заявил, что в случае успеха переговоров на первый план выйдут гарантии безопасности и политические обязательства, тогда как потребность в военных поставках может уменьшиться.

"Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не будет нужно. Нужны будут другие вещи, такие как гарантии безопасности", — сказал он.

По оценке Bloomberg, такая позиция является самым выразительным сигналом изменения подхода правительства Джорджии Мелони по украинскому вопросу. Из-за ограниченных финансовых возможностей и внутреннего напряжения в коалиции Италия фактически впервые среди европейских партнеров открыто допускает временное воздержание от поставок дополнительного оружия Киеву на время переговоров о прекращении огня.

Еще осенью Рим демонстрировал готовность присоединиться к программе PURL, инициированной после сокращения американских оборонных поставок. Этот механизм был создан для того, чтобы союзники могли централизованно закупать американское вооружение и направлять его Украине.

Несмотря на дипломатические усилия, последние встречи по мирному урегулированию не принесли значительных результатов. Комментарии Таяни также противоречат позиции Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы, которая настаивает на том, что ЕС должен продолжать наращивать производство оборонной продукции независимо от развития переговоров.

Украинская сторона в то же время отмечает, что в течение зимнего периода ей потребуется около 1 млрд евро на дополнительные ракеты PURL для защиты от российских атак. Как отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в программе уже участвуют около двух третей государств-членов Альянса.

Напомним, что США больше не вовлечены финансово в войну в Украине. По мнению Дональда Трампа, что такой подход поможет закончить войну.

Также Фокус писал, что пятичасовая встреча президента России Владимира Путина и специального посланника США Стива Уиткоффа завершилась без конкретных договоренностей по прекращению войны в Украине.