Швеция сократит помощь пяти странам, чтобы предоставить Украине более $1 млрд в 2026 году, — СМИ

Швеция планирует сократить помощь развитию пяти стран и перебросить эти средства на поддержку Украины. Ожидается, что финансирование будет направлено на восстановление критической инфраструктуры, в частности энергетической.

По информации Reuters, правительство Швеции объявило о постепенном прекращении программ помощи развитию для Зимбабве, Танзании, Мозамбика, Либерии и Боливии в течение ближайших лет. При этом, как отметил министр международного сотрудничества в области развития и внешней торговли Бенджамин Дуса, приоритетом страны сегодня является поддержка Украины.

В то же время правительство планирует, что объем помощи Украине возрастет как минимум до 10 миллиардов шведских крон (примерно 1,06 миллиарда долларов США) в 2026 году. По словам Дусы, для этого придется перенаправить действующие ресурсы, поскольку дополнительные средства "не берутся ниоткуда".

"Нет секретного печатного станка для банкнот, предназначенных для оказания помощи, и деньги должны откуда-то поступать", — отметил чиновник.

Кроме того, ожидается, что эти изменения позволят выделить более 2 миллиардов крон в следующие два года на восстановление энергетической и другой критически важной инфраструктуры Украины. Таким образом, поддержка будет направлена на наиболее важные для страны проекты.

Стоит отметить, что Швеция уже сократила помощь более чем десяти странам с момента прихода к власти нынешнего правительства в 2022 году, среди которых Буркина-Фасо и Мали. Общий бюджет страны на развитие и гуманитарную помощь в последние годы составлял 56 миллиардов крон в год, а на 2026–2028 годы его планируют уменьшить до 53 миллиардов. Часть средств также будет использована для покрытия расходов на иммиграцию и репатриацию мигрантов.

До этого, Италия заявила, что пока не намерена участвовать в программе НАТО по закупке американского вооружения для Украины, ведь ожидает развития мирных переговоров.

Позже советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что ключевые программы, в частности PURL — работают в штатном режиме, а процесс закупок не только продолжается, но и дополняется новыми договоренностями.