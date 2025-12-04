"Это спекулятивные заявления": в ОП объяснили, действительно ли США прекращают продажу оружия для Украины

Несмотря на громкие заголовки в СМИ, Соединенные Штаты не останавливали поставки вооружения Украине — все программы продолжаются, а партнеры обсуждают увеличение объемов помощи. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что любые сообщения о "замораживании" военной поддержки являются манипуляциями и не соответствуют реальному положению вещей.

Как рассказал Подоляк в комментарии 24 Каналу, слухи о приостановлении США продажи вооружений возникли после ряда некорректных публикаций, однако никакого фактического основания под ними нет. По его словам, ключевые программы — в частности PURL — работают в штатном режиме, а процесс закупок не только продолжается, но и дополняется новыми договоренностями. Он подчеркнул, что каждая страна выбирает оптимальный формат сотрудничества с Украиной: от национальных пакетов и финансирования производства до участия в международных инициативах.

Отдельное внимание Подоляк обратил на ситуацию с Италией, вокруг которой также распространились искаженные утверждения. На самом деле, отметил он, Рим не выходил ни из одной программы и традиционно поддерживает Украину в полном объеме. Премьер Джорджа Мелони, по его словам, последовательно отстаивает украинскую позицию, в том числе и в общении с Соединенными Штатами. Именно поэтому предположения об остановке американских поставок, подчеркнул Подоляк, выглядят нелогично: США заинтересованы в стабильном и растущем европейском рынке, на котором их оборонные компании имеют прочные позиции.

В то же время Украина продолжает получать новые пакеты поддержки от различных партнеров мира. К ним присоединяются даже государства, не входящие в НАТО: Австралия объявила о помощи на 63 миллиона долларов, а Новая Зеландия — на 8,7 миллиона. Обе страны, как уточнил Подоляк, планируют присоединиться к совместной программе поставки вооружения, что еще раз подтверждает стабильность международной помощи.

По словам советника, настоящим стратегическим ключом к долгосрочному обеспечению Украины оружием является юридическое решение по замороженным российским активам. Речь идет о примерно 300 миллиардах долларов, которые могут стать фундаментом для финансирования закупок вооружения как для Украины, так и для стран европейского переднего рубежа. Также Подоляк отметил, что международные резолюции — от ООН до Европарламента — уже создают правовые основания для использования этих средств, поскольку именно Россия является агрессором и должна понести финансовую ответственность.

Кроме этого, он подчеркнул, что использование замороженных активов, существенно ускорило бы перевооружение европейских партнеров — от Финляндии и балтийских стран до Польши — а также позволило бы Украине быстрее получить системы ПВО, ракеты, средства РЭБ и другие критически важные компоненты обороны. Это, по его словам, могло бы стать поворотным моментом в обеспечении стабильной и независимой от политических колебаний военной поддержки.

Напомним, что во время заседания 2 декабря Дональд Трамп заявил, что США больше не вовлечены финансово в войну в Украине. По его мнению, такой подход поможет закончить войну.

Также Фокус писал, что, по словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, страна пока не намерена участвовать в программе НАТО по закупке американского вооружения для Украины, ведь ожидает развития мирных переговоров.