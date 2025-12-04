"Це спекулятивні заяви": в ОП пояснили, чи справді США припиняють продаж зброї для України

Попри гучні заголовки у ЗМІ, Сполучені Штати не зупиняли постачання озброєння Україні — усі програми тривають, а партнери обговорюють збільшення обсягів допомоги. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що будь-які повідомлення про "замороження" військової підтримки є маніпуляціями та не відповідають реальному стану речей.

Як розповів Подоляк у коментарі 24 Каналу, чутки про призупинення США продажу озброєнь виникли після низки некоректних публікацій, однак жодної фактичної підстави під ними немає. За його словами, ключові програми — зокрема PURL — працюють у штатному режимі, а процес закупівель не лише триває, а й доповнюється новими домовленостями. Він підкреслив, що кожна країна обирає оптимальний формат співпраці з Україною: від національних пакетів і фінансування виробництва до участі у міжнародних ініціативах.

Окрему увагу Подоляк звернув на ситуацію з Італією, навколо якої також поширилися спотворені твердження. Насправді зазначив він, Рим не виходив із жодної програми та традиційно підтримує Україну в повному обсязі. Прем’єрка Джорджа Мелоні, за його словами, послідовно відстоює українську позицію, зокрема й у спілкуванні зі Сполученими Штатами. Саме тому припущення про зупинку американського постачання, наголосив Подоляк, виглядають нелогічно: США зацікавлені у стабільному та зростаючому європейському ринку, на якому їхні оборонні компанії мають міцні позиції.

Водночас Україна продовжує отримувати нові пакети підтримки від різних партнерів світу. До них долучаються навіть держави, що не входять до НАТО: Австралія оголосила про допомогу на 63 мільйони доларів, а Нова Зеландія — на 8,7 мільйона. Обидві країни, як уточнив Подоляк, планують долучитися до спільної програми постачання озброєння, що ще раз підтверджує стабільність міжнародної допомоги.

За словами радника, справжнім стратегічним ключем до довгострокового забезпечення України зброєю є юридичне рішення щодо заморожених російських активів. Йдеться про приблизно 300 мільярдів доларів, які можуть стати фундаментом для фінансування закупівель озброєння як для України, так і для країн європейського переднього рубежу. Також Подоляк наголосив, що міжнародні резолюції — від ООН до Європарламенту — уже створюють правові підстави для використання цих коштів, оскільки саме Росія є агресором і має понести фінансову відповідальність.

Окрім цього, він підкреслив, що використання заморожених активів, суттєво прискорило б переозброєння європейських партнерів — від Фінляндії та балтійських країн до Польщі — а також дозволило б Україні швидше отримати системи ППО, ракети, засоби РЕБ та інші критично важливі компоненти оборони. Це, за його словами, могло б стати поворотним моментом у забезпеченні стабільної та незалежної від політичних коливань військової підтримки.

Нагадаємо, що під час засідання 2 грудня Дональд Трамп заявив, що США більше не залучені фінансово у війну в Україні. На його думку, такий підхід допоможе закінчити війну.

Також Фокус писав, що, за словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, країна наразі не має наміру долучатися до програми НАТО із закупівлі американського озброєння для України, адже очікує на розвиток мирних переговорів.