Може перевозити боєприпаси з КНДР: Швеція обшукує російське судно, — SVT

У ніч на неділю, 21 грудня, шведські правоохоронці піднялися на борт російського судна Adler, яке підозрюють у перевезенні озброєнь до Росії. Корабель став на якір у шведських водах після поломки.

Операцію очолила митниця, яка запросила допомогу в берегової охорони. Також було задіяно поліцію і прокуратуру, повідомляє SVT.

Судно прямувало на північ через Ересунн, коли у нього сталася поломка двигуна. Корабель передав сигнал SOS і кинув якір біля півострова Кулла біля шведського узбережжя.

Жовта крапка — російське судно "Адлер", а червона крапка — корабель берегової охорони Швеції Фото: vesselfinder

Російський вантажний корабель "Адлер", як показує база даних суден, покинув порт під Санкт-Петербургом 15 грудня.

Судно належить російській компанії "М Лізинг", яка перебуває в санкційних списках у США та ЄС. Кораблі компанії, як стверджується, перевозять північнокорейські боєприпаси, які Росія потім використовує у війні в Україні.

Відео дня

Перевірка вантажу, як зазначає видання Aftonbladet, досі триває.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одеському порту іноземне судно з "тіньового" флоту Росії, яке перевозило українську агропродукцію з незаконно анексованого Криму. Під час обшуку було виявлено документи та матеріали, що підтверджують численні незаконні рейси в порти окупованого півострова.

Також нагадаємо, що судна російського тіньового флоту, який одночасно використовується і як розвідувальний ресурс, охороняє фірма Moran Security, куди увійшли колишні члени ПВК "Вагнер". Крім усього іншого, вони стежать за капітанами суден, оскільки більшість із них не є громадянами Росії.