Может перевозить боеприпасы из КНДР: Швеция обыскивает российское судно, — SVT

В ночь на воскресенье, 21 декабря, шведские правоохранители поднялись на борт российского судна Adler, которое подозревается в перевозке вооружений в Россию. Корабль встал на якорь в шведских водах после поломки.

Операцию возглавила таможня, которая запросила помощь у береговой охраны. Также была задействована полиция и прокуратура, сообщает SVT.

Судно направлялось на север через Эресунн, когда у него произошла поломка двигателя. Корабль передал сигнал бедствия и бросил якорь у полуострова Кулла у шведского побережья.

Желтая точка - российское судно "Адлер", а красная точка - корабль береговой охраны Швеции Фото: vesselfinder

Российский грузовой корабль "Адлер", как показывает база данных судов, покинул порт под Санкт-Петербургом 15 декабря.

Судно принадлежит российской компании "М Лизинг", которая находится в санкционных списках в США и ЕС. Корабли компании, как утверждается, перевозят северокорейские боеприпасы, которые Россия затем использует в войне в Украине.

Проверка груза, как отмечает издание Aftonbladet, до сих пор продолжается.

Напомним, СБУ задержала в Одесском порту иностранное судно из "теневого" флота России, которое перевозило украинскую агропродукцию из незаконно аннексированного Крыма. Во время обыска были обнаружены документы и материалы, подтверждающие многочисленные незаконные рейсы в порты оккупированного полуострова.

Также напомним, что судна российского теневого флота, который одновременно используется и в качестве разведывательного ресурса, охраняет фирма Moran Security, куда вошли бывшие члены ЧВК "Вагнер". Кроме всего прочего, они следят за капитанами судов, поскольку большинство из них не являются гражданами России.