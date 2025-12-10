СБУ арестовала "теневой флот" РФ в Одессе: на борту судна обнаружили доказательства рейсов в Крым (фото)

В Одесском порту, по данным Службы безопасности Украины, задержано иностранное судно, которое входило в "теневой" флот России и незаконно перевозило украинскую агропродукцию из временно оккупированного Крыма. При этом на борту находились 17 членов экипажа, а во время обыска были обнаружены документы и материалы, подтверждающие многочисленные незаконные рейсы в порты оккупированного полуострова.

Как сообщает СБУ, сухогруз, подконтрольный России, в течение длительного времени регулярно менял названия и формальных владельцев через третьи страны, чтобы избежать санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины. Установлено, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину судно по меньшей мере семь раз заходило в порт Севастополя для нелегального вывоза украинской агропродукции. В частности, стоит отметить, что в январе 2021 года сухогруз незаконно перевез из Крыма почти 7 тысяч тонн зерна в страны Северной Африки.

Кроме того, в Одесский порт корабль прибыл под флагом африканского государства, якобы для перевозки партии стальных труб. Однако сотрудники СБУ сразу разоблачили его незаконную деятельность: на борту были найдены планы рейсов, картографические материалы, лоцманские карточки и журналы проверки радиосвязи, которые, без сомнения, свидетельствуют о многочисленных заходах в порты временно оккупированных украинских территорий.

По результатам следственных действий начато уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о:

финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя или захват власти (ч. 3 ст. 110-2);

государственную измену (ч. 1 ст. 111);

нарушение правил транспорта (ст. 291);

и незаконный въезд и выезд на временно оккупированные территории Украины (ч. 2, 3 ст. 332-1).

Судно арестовано и передано под управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Стоит отметить, что комплексные следственно-оперативные мероприятия проводили сотрудники СБУ в АР Крым и Одесской области совместно с Государственной пограничной службой, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.

