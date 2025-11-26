140 млн грн в карманах чиновников, а люди без отопления: НАБУ разоблачило масштабную аферу в Донецкой области

В Донецкой области правоохранители разоблачили масштабную схему хищения государственных средств, предназначенных для обеспечения теплом и водой прифронтовых городов, на сумму более 140 млн грн. Пяти лицам уже сообщено о подозрении, а организаторы преступной группы задержаны.

Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачена организованная группа, возглавляемая бывшим руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной государственной администрации и его сообщником. По данным следствия, они незаконно завладели средствами государственного бюджета на сумму более 140 млн грн, которые были выделены для восстановления и надлежащего функционирования систем теплоснабжения и водоснабжения в трех населенных пунктах Донецкой области.

В частности, весной 2023 года члены группы выбрали ряд объектов для ремонта и восстановления, на которые предусматривались государственные средства. В процессе реализации схемы они сознательно завысили стоимость оборудования и работ, имитировали конкуренцию на торгах и обеспечили победу подконтрольной компании, фактическим руководителем которой был одноклассник чиновника. Несмотря на заключенный контракт на сумму более 200 млн грн на поставку и подключение семи модульных котельных в городах Селидово и Украинск, фактически установлено только две котельные, и они не функционировали из-за технических недостатков.

В Донецкой области правоохранители разоблачили масштабную схему хищения государственных средств Фото: НАБУ

Дальнейшие действия группы осуществлялись в Святогорске под предлогом восстановления водоснабжения и водоотведения. По информации следствия, средства перечислялись за работы, которые либо не выполнялись, либо проводились с грубыми нарушениями норм, без надлежащей проектной документации и разрешений. Для сокрытия преступной деятельности участники группы подделывали акты выполненных работ, необоснованно продлевали сроки договоров и оказывали давление на руководителей коммунальных предприятий, чтобы те принимали объекты на баланс, хотя работы были выполнены ненадлежащим образом или вообще не завершены.

В результате этих незаконных действий государству нанесен ущерб на сумму более 140 млн грн, которыми участники группы распорядились по своему усмотрению. При этом жители прифронтовых городов остались зимой без надлежащего отопления и доступа к питьевой воде.

Сейчас по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины подозрение сообщено пяти участникам схемы. Организаторы — бывший руководитель департамента и его одноклассник — задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Стоит отметить, что, по данным источников LIGA.net в правоохранительных органах, задержанными являются бывший руководитель департамента ЖКХ Донецкой ОГА Сергей Гончаренко и начальник отдела реализации программ и проектов управления по вопросам развития коммунальной инфраструктуры Александр Кузнецов.

