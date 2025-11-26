140 млн грн в кишенях чиновників, а люди без опалення: НАБУ викрило масштабну аферу на Донеччині

На Донеччині правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання державних коштів, призначених для забезпечення теплом та водою прифронтових міст, на суму понад 140 млн грн. П’ятьом особам уже повідомлено про підозру, а організаторів злочинної групи затримано.

Як повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрито організовану групу, очолювану колишнім керівником Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації та його спільником. За даними слідства, вони незаконно заволоділи коштами державного бюджету на суму понад 140 млн грн, які були виділені для відновлення та належного функціонування систем теплопостачання й водопостачання у трьох населених пунктах Донеччини.

Зокрема, навесні 2023 року члени групи обрали низку об’єктів для ремонту та відновлення, на які передбачалися державні кошти. У процесі реалізації схеми вони свідомо завищили вартість обладнання та робіт, імітували конкуренцію на торгах та забезпечили перемогу підконтрольної компанії, фактичним керівником якої був однокласник посадовця. Попри укладений контракт на суму понад 200 млн грн на постачання та підключення семи модульних котелень у містах Селидове та Українськ, фактично встановлено лише дві котельні, і вони не функціонували через технічні недоліки.

Подальші дії групи здійснювалися у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення. За інформацією слідства, кошти перераховувалися за роботи, які або не виконувалися, або проводилися з грубими порушеннями норм, без належної проєктної документації та дозволів. Для приховування злочинної діяльності учасники групи підроблювали акти виконаних робіт, необґрунтовано продовжували строки договорів та чинили тиск на керівників комунальних підприємств, аби ті приймали об’єкти на баланс, хоча роботи були виконані неналежним чином або взагалі не завершені.

Внаслідок цих незаконних дій державі завдано збитків на суму понад 140 млн грн, якими учасники групи розпорядилися на власний розсуд. При цьому мешканці прифронтових міст залишилися взимку без належного опалення та доступу до питної води.

Наразі за ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України підозру повідомлено п’ятьом учасникам схеми. Організаторів — колишнього керівника департаменту та його однокласника — затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Варто зазначити, що, за даними джерел LIGA.net у правоохоронних органах, затриманими є колишній керівник департаменту ЖКГ Донецької ОДА Сергій Гончаренко та начальник відділу реалізації програм і проєктів управління з питань розвитку комунальної інфраструктури Олександр Кузнєцов.

