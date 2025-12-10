СБУ арештували "тіньовий флот" РФ в Одесі: на борту судна виявили докази рейсів у Крим (фото)

В Одеському порту, за даними Служби безпеки України, затримано іноземне судно, що входило до "тіньового" флоту Росії та незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. При цьому на борту перебували 17 членів екіпажу, а під час обшуку були виявлені документи та матеріали, що підтверджують численні незаконні рейси до портів окупованого півострова.

Як повідомляє СБУ, суховантаж, підконтрольний Росії, протягом тривалого часу регулярно змінював назви та формальних власників через треті країни, щоб уникнути санкцій Ради національної безпеки та оборони України. Встановлено, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну судно щонайменше сім разів заходило до порту Севастополя для нелегального вивезення української агропродукції. Зокрема, варто зазначити, що в січні 2021 року суховантаж незаконно перевіз із Криму майже 7 тисяч тонн зерна до країн Північної Африки.

Крім того, до Одеського порту корабель прибув під прапором африканської держави, нібито для перевезення партії сталевих труб. Проте співробітники СБУ одразу викрили його незаконну діяльність: на борту було знайдено плани рейсів, картографічні матеріали, лоцманські картки та журнали перевірки радіозв’язку, які, без сумніву, свідчать про численні заходи у порти тимчасово окупованих українських територій.

За результатами слідчих дій розпочато кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про:

фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу або захоплення влади (ч. 3 ст. 110-2);

державну зраду (ч. 1 ст. 111);

порушення правил транспорту (ст. 291);

та незаконний в’їзд і виїзд на тимчасово окуповані території України (ч. 2, 3 ст. 332-1).

Судно арештоване та передане під управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Варто зазначити, що комплексні слідчо-оперативні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим та Одеській області спільно з Державною прикордонною службою, за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

