Ексчиновник Міноборони продав на метал списані кораблі ВМС: деталі схеми

Збитків державі на понад 900 тисяч гривень завдали колишній посадовець Міністерства оборони України та двоє його подільників, продаючи списані військові кораблі.

Вони організували реалізацію списаних морських суден як металобрухту за заниженою вартістю, повідомили в Національній поліції.

Слідство встановило, що один із посадовців оборонного відомства разом із двома представниками уповноваженого підприємства ДСП "Укрспецторг" організували незаконний продаж шести морських суден, списаних із балансу Військово-морських сил ЗСУ з причини незадовільного технічного стану та застарілого порядку утилізації. Серед них — судна "Євпаторія", "Фастів" і "Борщів".

Учасники схеми істотно занизили вартість кораблів Фото: Нацполiцiя Украiни

Замість передбаченої законодавством процедури утилізації суден їх штучно перевели в найнижчу категорію для реалізації як металобрухт, що дало змогу істотно знизити оцінку вартості кораблів і забезпечити формальний конкурс, переможцем якого заздалегідь було обрано конкретну приватну фірму.

Списані судна купила заздалегідь визначена приватна фірма Фото: Нацполiцiя Украiни

За словами правоохоронців, у такий спосіб вартість металу занизили в кілька разів порівняно з ринковою, завдяки чому покупець отримав суттєву вигоду, а організатори схеми — сотні тисяч гривень незаконного доходу.

Збитки від угоди склали понад 900 тисяч гривень Фото: Нацполiцiя Украiни

Наразі слідство у справі триває, усі три учасники схеми отримали підозри.

Нагадаємо, на початку року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам державного підприємства, які поставили в бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.

Також повідомлялося, що у США з аукціону продали два авіаносці — USS Kitty Hawk і USS John F. Kennedy за один цент кожен.