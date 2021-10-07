У США продали на металобрухт два авіаносці за ціною один цент за кожен (фото)

USS Kitty Hawk і USS John F. Kennedy провели на службі близько 50 років кожен. Вони брали участь у війні в Афганістані, В'єтнамі, Перській затоці та низці інших операцій.

У США з аукціону продали два авіаносці — USS Kitty Hawk і USS John F. Kennedy за один цент кожен. Про це пише мілітарі відділ The Drive.

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Військово-морські сили продали два свої колишні авіаносці по одному центу. Зі служби їх списали більше 10 років тому, а з 2017 року почався демонтаж обладнання для подальшого продажу на металобрухт. Кораблі не продавали більше 10 років, оскільки деякі організації хотіли перетворити їх на музей. Ба більше, була пропозиція повернути Kitty Hawk на службу в армію.

[ + – ] USS John F. Kennedy Фото: U.S. Navy Photo

Компанія International Shipbreaking Limited викупила авіаносці за два центи. Ця сума, як пишуть у виданні, може здаватися надто маленькою, адже будівництво суден коштувало мільярди. Однак армії їх невигідно утримувати. Утилізація кораблів також дорога. Наприклад, для утилізації десантного корабля USS Bonhomme Richard було витрачено 30 млн доларів.

Також складним буде буксирування суден до покупця. Kitty Hawk потрібно буде буксирувати навколо Південної Америки, щоб із Вашингтона доставити його в Мексиканську затоку. Такий гак доведеться зробити, тому що його не можна провести через Панамський канал. Поїздка може зайняти від 2,5 до 4,5 місяця.

Повідомляється, що це були останні два авіаносці в американському флоті без ядерного двигуна. А на їх розпил підуть роки. Наразі невідомо, чи зможуть колишні члени екіпажу кораблів попрощатися зі своїми суднами. Стверджується, що охочих дуже багато, тому компанія-перевізник звернулася до місцевої влади з цим питанням.

Kitty Hawk — авіаносець, який був введений в експлуатацію в 1961 році. За час служби корабель взяв участь 3 підтримці війська у в'єтнамській війні, вторгненні США в Ірак і низці інших військових операцій.

[ + – ] Авіаносець Kitty Hawk у кінці своєї служби Фото: U.S. Navy Photo

Авіаносець John F. Kennedy створювався за тим же проектом, що й Kitty Hawk. Спочатку передбачалося, що він отримає ядерну установку, але цього не сталося. Брав участь у війні в Перській затоці в 1991 році, у бомбардуванні казарм морпіхів у Лівані. Також корабель використовувався в початкових етапах війни в Афганістані. Саме з цього авіаносця хотіли зробити музей.

[ + – ] USS John F. Kenndy на передньому плані серед багатьох інших кораблів в гавані Нью-Йорка Фото: U.S. Navy Photo

Нагадаємо, у Японії вперше з часів Другої світової війни винищувач сів на палубу авіаносця.

Відзначимо, що 9 серпня в США відбулися фінальні вибухові випробування атомного авіаносця USS Gerald R Ford.