У США пройшли фінальні вибухові випробування атомного авіаносця USS Gerald R Ford (відео)

За чотири місяці корабель витримав три підводних вибухи масою 40 тисяч фунтів. Військові запевняють, що корабель готовий до сильних ударів і роботи в екстремальних умовах.

У США провели фінальні вибухові випробування нового атомного авіаносця USS Gerald R Ford. Як пише Naval Sea System Command, проходили вони поруч з узбережжям Джексонвіля, штат Флорида.

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Таким чином, були завершені судові випробування на повне ударне навантаження. Вони підтвердили ударну стійкість корабля і його здатність витримувати операції у змодельованої бойовій обстановці з використанням бойових припасів. За чотири місяці перший у своєму класі авіаносець витримав три підводних вибухи масою 40 тисяч фунтів, які провели на відстанях, поступово наближаючи до корабля.

За словами капітана Брайана Меткалфа, авіаносець класу Ford спроектували з використанням передових методів комп'ютерного моделювання, випробувань та аналізу для забезпечення міцності кораблів, щоб він витримував суворі бойові умови.

Капітан зазначив, що метою випробувань було переконатися, що інтегровані бойові системи Ford працюють так, як було задумано, і сказав, що випробування "продемонстрували — і досить переконливо довели екіпажу, то корабель готовий до сильних ударів і роботи в екстремальних умовах.

Тепер корабель направлять на шестимісячну планову перевірку, де оцінять пошкодження, отримані під час пострілів, а потім продовжать роботу з модернізації та технічного обслуговування перед підготовкою до розгортання корабля у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що ВМС США за допомогою бойової вибухівки тестує нові конструкції корабля USS Gerald R Ford в Атлантичному океані, щоб встановити, наскільки добре він пристосований до шкідливого впливу бою.

Писали також, що ВМС США провалили випробування перспективних зенітних ракет SM-6. Корабель з системою ПРО Aegis повинен був виявити, відстежити і знищити балістичну ракету за допомогою двох пострілів, однак не зміг потрапити.