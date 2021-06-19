Авіаносець США "Джерард Форд" труснуло вибухом біля берегів Флориди

Геологи зафіксували поштовхи магнітудою 3,9 неподалік від міста Дейтон-Біч, де ВМС США проводять ударні випробування новітнього бойового корабля.

Американські військовослужбовці влаштували вибух біля берегів Флориди, щоб перевірити на міцність авіаносець "Джеральд Форд" (CVN 78). Подробиці розкрила служба поширення візуальної інформації Міністерства оборони США.

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ВМС США за допомогою бойової вибухівки тестує нові конструкції корабля в Атлантичному океані, щоб встановити, наскільки добре він пристосований до жорстких умов реального бою. "Джеральд Форд" успішно пройшов перше ударне випробування неподалік від міста Дейтон-Біч.

Як відзначили в Міноборони США, заходи проводилися з урахуванням всіх вимог щодо пом'якшення впливу на навколишнє середовище, зокрема військові орієнтувалися на відомі моделі міграції тварин в районі випробувань. Геологічна служба США зафіксувала поштовхи магнітудою 3,9 — це відчутний, але все ще незначний показник за шкалою Ріхтера.

[ + – ] Місце вибуху біля берегів Флориди, США Фото: Скриншот

"Джеральд Форд" — новітній і самий просунутий авіаносець ВМС США, раніше він завершив успішний 18-місячний період випробувань, протягом яких команда провела всі необхідні тести і внесла поліпшення в конструкції. У квітні корабель був єдиною платформою для проведення кваліфікаційних випробувань авіаносців на Східному узбережжі США. Ударні випробування триватимуть до кінця літа, після чого "Форд" планують шість місяців ремонтувати, модернізувати і готувати до повноцінної експлуатації.

Раніше повідомлялося, що корабель ВМС США відкрив попереджувальний вогонь по іранських судам в Перській затоці. Кораблі швидко наблизилися, проігнорували попередження по радіозв'язку, але відступили після перших пострілів.

Писали також, що ВМС США провалили випробування перспективних зенітних ракет SM-6. Корабель з системою ПРО Aegis повинен був виявити, відстежити і знищити балістичну ракету за допомогою двох пострілів, однак не зміг потрапити.