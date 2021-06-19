Авианосец США "Джерард Форд" тряхнуло взрывом у берегов Флориды

Геологи зафиксировали толчки магнитудой 3,9 неподалеку от города Дейтон-Бич, где ВМС США проводят ударные испытания новейшего боевого корабля.

Американские военнослужащие устроили взрыв у берегов Флориды, чтобы проверить на прочность авианосец "Джеральд Форд" (CVN 78). Подробности раскрыла служба распространения визуальной информации Министерства обороны США.

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ВМС США при помощи боевой взрывчатки тестирует новые конструкции корабля в Атлантическом океане, чтобы установить, насколько хорошо он приспособлен к опасным условиям боя. "Джеральд Форд" успешно прошел первое ударное испытание неподалеку от города Дейтон-Бич.

Как отметили в Минобороны США, мероприятия проводились с учетом всех требований по смягчению воздействия на окружающую среду, в частности военные ориентировались на известные модели миграции животных в районе испытаний. Геологическая служба США зафиксировала толчки магнитудой 3,9 — это ощутимый, но все еще слабый показатель по шкале Рихтера.

[ + – ] Место взрыва у берегов Флориды, США Фото: Скриншот

"Джеральд Форд" — новейший и самый продвинутый авианосец ВМС США, ранее он завершил успешный 18-месячный период испытаний, в течение которых команда провела все необходимые тесты и внесла улучшения в конструкции. В апреле корабль был единственной платформой для проведения квалификационных испытаний авианосцев на Восточном побережье США. Ударные испытания продлятся до конца лета, после чего "Форд" планируют шесть месяцев ремонтировать, модернизировать и готовить к полноценной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранским судам в Персидском заливе. Корабли быстро приблизились, проигнорировали предупреждение по радиосвязи, но отступили после первых выстрелов.

Писали также, что ВМС США провалили испытания перспективных зенитных ракет SM-6. Корабль с системой ПРО Aegis должен был обнаружить, отследить и уничтожить баллистическую ракету при помощи двух выстрелов, однако не смог попасть.