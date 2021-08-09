В США прошли финальные взрывные испытания атомного авианосца USS Gerald R Ford (видео)

За четыре месяца корабль выдержал три подводных взрыва массой 40 тысяч фунтов. Военные уверяют, что корабль готов к сильным ударам и работе в экстремальных условиях.

В США провели финальные взрывные испытания нового атомного авианосца USS Gerald R Ford. Как пишет Naval Sea System Command, проходили они рядом с побережьем Джексонвиля, штат Флорида.

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Таким образом, были завершены судовые испытания на полную ударную нагрузку. Они подтвердили ударную стойкость корабля и его способность выдерживать операции в смоделированной боевой обстановке с использованием боевых припасов. За четыре месяца первый в своем классе авианосец выдержал три подводных взрыва массой 40 тысяч фунтов, которые провели на расстояниях, постепенно приближающихся к кораблю.

По словам капитана Брайана Меткалфа, авианосец класса Ford спроектировали с использованием передовых методов компьютерного моделирования, испытаний и анализа для обеспечения прочности кораблей, чтобы он выдерживал суровые боевые условия.

Капитан отметил, что целью испытаний было убедиться, что интегрированные боевые системы Ford работают так, как было задумано, и сказал, что испытания "продемонстрировал — и довольно убедительно доказали экипажу, то корабль готов к сильным ударам и работе в экстремальных условиях.

Теперь корабль направят на шестимесячную плановую проверку, где оценят повреждения, полученные во время выстрелов, а затем продолжат работу по модернизации и техобслуживанию перед подготовкой к развертыванию корабля в 2022 году.

ʼРанее сообщалось, что ВМС США при помощи боевой взрывчатки тестирует новые конструкции корабля USS Gerald R Ford в Атлантическом океане, чтобы установить, насколько хорошо он приспособлен к опасным условиям боя.

Писали также, что ВМС США провалили испытания перспективных зенитных ракет SM-6. Корабль с системой ПРО Aegis должен был обнаружить, отследить и уничтожить баллистическую ракету при помощи двух выстрелов, однако не смог попасть.