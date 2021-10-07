В США продали на металлолом два авианосца по цене один цент за каждый (фото)

USS Kitty Hawk и USS John F. Kennedy провели на службе около 50 лет каждый. Они принимали участие в войне в Афганистане, Вьетнаме, Персидском заливе и ряде других операциях.

В США с аукциона продали два авианосца — USS Kitty Hawk и USS John F. Kennedy за один цент каждый. Об этом пишет милитари отдел The Drive.

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Военно-морские силы продали два своих бывших авианосца по одному центу. Со службы их списали больше 10 лет назад, а с 2017 года начался демонтаж оборудования для дальнейшей продажи на металлолом. Корабли не продавали более 10 лет, так как некоторые организации хотели превратить их в музей. Более того было предложение вернуть Kitty Hawk на службу в армию.

[ + – ] USS John F. Kennedy Фото: U.S. Navy Photo

Компания International Shipbreaking Limited выкупила авианосцы за два цента. Эта сумма, как пишут в издании, может казаться слишком маленькой, ведь строительство суден стоило миллиарды. Однако армии их невыгодно содержать. Утилизация кораблей также дорого. Например, для утилизации десантного корабля USS Bonhomme Richard было потрачено 30 млн долларов.

Также сложной будет буксировка суден до покупателя. Kitty Hawk нужно будет буксировать вокруг Южной Америки, чтобы из Вашингтона доставить его в Мексиканский залив. Такой крюк придется совершить потому что его нельзя провести через Панамский канал. Поездка может занять от 2,5 до 4,5 месяца.

Сообщается, что это были последние два авианосца в американском флоте без ядерного двигателя. А на их распил уйдут годы. На данный момент неизвестно, смогут ли бывшие члены экипажа кораблей попрощаться со своими суднами. Утверждается, что желающих слишком много, поэтому компания-перевозчик обратилась к местным властям с этим вопросом.

Kitty Hawk — авианосец, который был введен в эксплуатацию в 1961 году. За время службы корабль принял участие в поддержке войска во вьетнамской войне, вторжении США в Ирак и ряде других военных операций.

[ + – ] Авианосец Kitty Hawk в конце своей службы Фото: U.S. Navy Photo

Авианосец John F. Kennedy — создавался по тому же проекту, что и Kitty Hawk. Изначально предполагалось, что он получит ядерную установку, но этого не случилось. Принимал участие в войне в Персидском заливе в 1991 году, в бомбардировке казарм морпехов в Ливане. Также корабль использовался в начальных этапах войны в Афганистане. Именно из этого авианосца хотели сделать музей.

[ + – ] USS John F. Kenndy на переднем плане среди многих других кораблей в гавани Нью-Йорка Фото: U.S. Navy Photo

Напомним, в Японии впервые со времен Второй мировой войны истребитель сел на палубу авианосца.

Отметим, что 9 августа в США прошли финальные взрывные испытания атомного авианосца USS Gerald R Ford.