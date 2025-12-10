Экс-чиновник Минобороны продал на металл списанные корабли ВМС: детали схемы

Ущерб государству на более чем 900 тысяч гривен нанесли бывший чиновник Министерства обороны Украины и двое его подельников, продавая списанные военные корабли.

Они организовали реализацию списанных морских судов в качестве металлолома по заниженной стоимости, сообщили в Национальной полиции.

Следствие установило, что один из должностных лиц оборонного ведомства вместе с двумя представителями уполномоченного предприятия ГСП "Укрспецторг" организовали незаконную продажу шести морских судов, списанных с баланса Военно-морских сил ВСУ по причине неудовлетворительного технического состояния и устаревшего порядка утилизации. Среди них – судна "Евпатория", "Фастов" и "Борщив".

Участники схемы существенно занизили стоимость кораблей Фото: Нацполиция Украины

Вместо предусмотренной законодательством процедуры утилизации судов их искусственно перевели в самую низкую категорию для реализации как металлолом, что позволило существенно снизить оценку стоимости кораблей и обеспечить формальный конкурс, победителем которого заранее была выбрана конкретная частная фирма.

Відео дня

Списанные судна купила заранее определенная частная фирма Фото: Нацполиция Украины

По словам правоохранителей, таким образом стоимость металла занизили в несколько раз по сравнению с рыночной, благодаря чему покупатель получил существенную выгоду, а организаторы схемы – сотни тысяч гривен незаконного дохода.

Убытки от сделки составили более 900 тысяч гривен Фото: Нацполиция Украины

Сейчас следствие по делу продолжается, все три участника схемы получили подозрения.

Напомним, в начале года следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны Украины и двум руководителям государственного предприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.

Также сообщалось, что в США с аукциона продали два авианосца — USS Kitty Hawk и USS John F. Kennedy за один цент каждый.