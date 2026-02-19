Швеция выделяет $1,4 млрд военной помощи Украине: что получат ВСУ

Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,42 миллиарда долларов. В него войдут системы противовоздушной обороны, беспилотники, ракеты дальнего радиуса действия и боеприпасы.

В заявлении правительства Швеции говорится, что крупнейшим пунктом пакета является закупка нового оборудования ближней противовоздушной обороны стоимостью 4,3 миллиарда крон, сообщает Reuters. Включая пакет, который является частью 40-миллиардной программы помощи на 2026 год, военная поддержка Швеции для Украины с момента вторжения России в 2022 году составляет 103 миллиарда крон. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Пал Йонсон.

"Цель четко определена: новые системы противовоздушной обороны, дальнобойные средства и боеприпасы для удовлетворения самых насущных оперативных потребностей Украины", — сказал он в эфире X.

Відео дня

Отдельно в четверг Стокгольм заявил, что планирует предоставить гарантии Всемирному банку на заем Украине в размере 2,5 миллиарда крон.

Напомним, что в ночь на 21 декабря шведские правоохранители поднялись на борт российского судна Adler. Его заподозрили в транспортировке вооружений в Россию. Корабль остановился на якоре в шведских водах из-за технической неисправности. Операцию координировала таможенная служба с участием береговой охраны, полиции и прокуратуры.

Ранее мы также информировали, что Швеция намерена сократить программы помощи развитию для пяти стран, чтобы направить эти средства на поддержку Украины. Предполагается, что финансирование пойдет прежде всего на восстановление критической инфраструктуры, в частности энергетического сектора. Речь идет о постепенном сворачивании программ для Зимбабве, Танзании, Мозамбика, Либерии и Боливии.