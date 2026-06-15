Блогер висміяв Мартиновську і Єфросиніну після скандального інтервʼю (відео)

Блогер bbarvinook іронічно "пройшовся" по інтервʼю зірки "МастерШефа" Ольги Мартиновської Маші Єфросиніній, у якому шеф-кухарка розповіла про знущання з тварин у дитинстві.

Після скандальних заяв Мартиновської реакції українців довго чекати не довелося. У соцмережах зірку екрану почали "скасовувати". Тепер на слова Ольги зʼявилося і сатиричне відео.

Блогер висміяв Мартиновську та Єфросиніну

"Те саме інтервʼю", — підписав ролик блогер.

У ньому чоловік постав в образах Мартиновської та Єфросиніної. Перша повторила свої слова з інтервʼю, а друга сміялася.

"А я нагадаю, що я саме та людина, яка виступає за права жінок та проти будь-якого насилля. Але це інше", — сказала "Єфросиніна".

Реакція мережі

У коментарях українці визнали, що саме відео смішне, але ситуація страшна:

"Скетч смішний, ситуація страшна. До речі, гарно ви підкреслили позицію Єфросиніної".

"Коли передачу готували до випуску, її ж перед тим монтували, чому не вирізали цей ганебний момент, я не розумію, це зроблено спеціально".

"Машка летить в прірву".

"В саме яблучко, але ситуація треш".

Відео дня

Були й коментарі з підтримкою Мартиновської:

"Ви їсте тварин? Носите шкіряни вироби? Ой, це ж інше! Якщо ви дивились інтерв’ю, то там ще різали кабанів та молочних поросят. А ж це нікого не обурило. Ой, це ж теж інше"

Мартиновська чіпляла петарди котам

Українська шеф-кухарка та зірка "МастерШефу" Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал через заяви про знущання з тварин. На інтервʼю в Маші Єфросиніної вона почала розповідати про своє "бешкетне" дитинство. За словами Ольги, вона кидала котів через дах та привʼязувала петарди їм до хвостів.

"Висіла на заборах і на деревах головою вниз, кидала котів через кришу і бігла їх ловила. Або петарди прив'язувала до котячих хвостів. Ну, такий шибеник був", — сказала Ольга з посмішкою на обличчі.

Ба більше, під критику українців потрапила і Єфросиніна, адже вона сміялася в цей момент.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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