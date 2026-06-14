Ексдружина актора-воїна викрила його на брехні: "Всюди позаблоковував"

Українська акторка театру та кіно Вікторія Білан заговорила про справжню причину відсутності ексчоловіка, актора-воїна Володимира Ращука, на хрестинах їхнього сина Яреми в травні.

Зірка серіалу "Прикордонники" казав, що Вікторія організувала все сама, а він навіть нічого не знав про свято. Втім, акторка в інтерв’ю Oboz.ua заявила, що вони разом з Ращуком обирали хрещених батьків для малюка.

Білан викрила колишнього на брехні

За словами Вікторії, батьки Яреми навіть узгоджували храм, де пройде обряд хрещення. Володимир начебто знав і місце, і дату.

"Остаточно дату я прив’язувала до приїзду однієї з хрещених, яка мала прилетіти з-за кордону. Я повідомила йому про це. Але ми потім вже припинили спілкуватися, він мене всюди позаблоковував, але менше з тим", — каже Білан.

Цікаво, що одним з хрещених батьків хлопчика став побратим Ращука.

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"Його побратим, який спеціально відпросився з фронту на хрестини, телефонував йому і сказав, що їде на хрещення Яремчика такого-то числа, в такому-то місці. Володимир у відповідь просто змовчав", — розповіла зірка сцени.

Володимир Ращук Фото: volodymyr_rashchuk/Instagram

Розлучення Ращука: що відомо

Навесні стало відомо про розлучення актора Володимира Ращука та його дружини Вікторії після 13 років стосунків. У квітні воїн публічно зізнався, що закохався, а проблеми у шлюбі почалися начебто під час вагітності дружини.

Вікторія ж заявила, що під час вагітності Яремою пережила дуже важкий період. За її словами, Володимир у той час будував стосунки з іншою жінкою. Не один раз вона пробачала чоловіка, але той усе одно повертався до коханки.

Володимир Ращук із сином Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Володимир Ращук уперше відреагував на резонансне інтервʼю колишньої дружини.

Вікторія Білан-Ращук уперше публічно розповіла про причини розлучення.

Крім того, акторка жорстко "пройшлася" по колишньому.