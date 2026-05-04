Колишня дружина відомого актора-воїна публічно "наїхала" на нього (фото)

Українська акторка Вікторія Білан жорстко "пройшлася" по колишньому чоловіку, актору-воїну Володимиру Ращуку, з яким нещодавно розлучилася.

Зірка "Прикордонників" опублікував в Instagram (volodymyr_rashchuk) свіжі кадри, похизувавшись своїми спортивними досягненнями в бодибілдингу.

На Ращука "наїхала" колишня дружина

Володимир зізнався, що отримав дві золоті медалі та одну бронзову, свої перемоги присвятивши маленькому сину Яремі.

"Цю перемоги хочу присвятити своєму сину Яремчику, я люблю тебе", — написав актор-воїн.

Втім, у коментарях до допису швидко зʼявилася колишня дружина Ращука Вікторія Білан та звинуватила чоловіка в брехні та лицемірстві.

"Які високопарні слова. Краще б ти увагу і турботу присвятив сину або хоча б одну безсонну ніч чи купання. Ти хоча б поцікавився, що дитина зараз їсть. Яке ж лицемірство. Своїй "маленькій" шм*рі присвячуй, мій син не потребує цієї твоєї брехні", — написала Вікторія.

Вікторія Ращук "наїхала" на колишнього

Ращук розлучився

Нещодавно Володимир публічно розповів, що їхні стосунки з Вікторією Білан-Ращук завершені. Пара була у шлюбі близько 11 років та виховувала доньку акторки від попередніх стосунків. А восени 2025 року в зірок народився син Ярема, який став для воїна першою біологічною дитиною.

За словами Ращука, стосунки з Вікторією почали погіршуватися саме під час вагітності, а він уже навіть покохав іншу. Попри все, чоловік каже, що залишається в житті сина, присвячуючи йому вільний час.

Володимир Ращук та Вікторія Білан

