"І ворогу не побажаєш": актор-воїн Ращук розповів про батька, який допомагає росіянам (фото)

Український актор-військовий Володимир Ращук розповів про спілкування з батьком, який залишився в окупованому Донецьку та допомагає росіянам.

Related video

Зірка серіалу "Прикордонники" дав інтервʼю OBOZ.ua.

До повномасштабної війни Володимир, який є офіцером української армії, з дружиною пропонували батьку переїхати до Києва та хотіли допомогти влаштуватися на роботу, проте той відмовився.

"Я тоді саме купив ділянку за містом, хотів будуватися, однак не було часу займатися, а він у цьому розбирається. Кажу: "Поставимо тобі там готовий маленький будиночок — будеш жити, контролювати будівництво. Купимо мікроавтобус, хочеш у кіновиробництво водієм влаштую, працюватимеш". Але ця ідея йому не зайшла, і тепер возить медикаменти в Москву", — розповів актор.

Володимир Ращук, який мобілізувався в перші дні великої війни, спочатку не казав про це батьку. Втім, уже після деокупації Бучі між рідними людьми виник конфлікт.

Володимир Ращук

"І щось почали говорити про війну, я став розповідати про те, що бачив. Він: "А ти знаєш, що ваш танк розвалив мій будинок?". А наших військ там близько не було. Кажу: "А що на ньому написано?". "Ну, "Z" намальовано", – відповідає. Відтоді ми не спілкувалися два з половиною роки. А десь місяців зо три тому знову зідзвонилися. "Як справи? Як здоров’я?", "Ти сам як?" – от така коротка розмова вийшла. Що я, офіцер Збройних сил України, буду розповідати далекобійнику, який возить у Москву медикаменти? Він фактично рятує солдатів, які прийшли вбивати сюди українців, зокрема – і його сина… Це просто треш, такого і ворогу не побажаєш", — зізнався військовий.

Володимир Ращук

А коли батько актора дізнався, що вони з дружиною були на Майдані, назвав їх "майданутими".

"Мовляв, вам грошей не вистачає чи що? Тобто в нього абсолютно інші реалії, розумієте? Я розказую, що по нас стріляють, а він: а чого ви лізете туди?" — пригадує Володимир.

Хто такий Володимир Ращук

Володимир Ращук — актор театру та кіно, музикант, спортсмен, а з початком повномасштабного вторгнення — військовослужбовець. Наразі митець є офіцером 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади наступу "Рубіж" Національної гвардії України.

Володимир Ращук знімався в таких кінопроєктах як "Прикордонники", "Ворон та Воробйов", "Голова-1, 2", "Відступники", "Конотопська відьма", "Позивний "Тамада"", "Мангровий гай", "Друзі за контрактом" тощо.

Нагадаємо, Володимир Ращук розкритикував фільм "Раша гудбай" від студії "Квартал 95". Він навіть відмовився зніматися в картині режисера Олексія Кирющенка.

Також Фокус писав про те, що співачка MamaRika (Анастасія Середа) розплакалася, говорячи про свого батька, який живе в РФ. Ба більше, там перебуває бабуся знаменитості.