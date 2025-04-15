"И врагу не пожелаешь": актер-воин Ращук рассказал об отце, который помогает россиянам (фото)

Украинский актер-военный Владимир Ращук рассказал об общении с отцом, который остался в оккупированном Донецке и помогает россиянам.

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До полномасштабной войны Владимир, который является офицером украинской армии, с женой предлагали отцу переехать в Киев и хотели помочь устроиться на работу, однако тот отказался.

"Я тогда как раз купил участок за городом, хотел строиться, однако не было времени заниматься, а он в этом разбирается. Говорю: "Поставим тебе там готовый маленький домик — будешь жить, контролировать строительство. Купим микроавтобус, хочешь в кинопроизводство водителем устрою, будешь работать". Но эта идея ему не зашла, и теперь возит медикаменты в Москву", — рассказал актер.

Владимир Ращук, который мобилизовался в первые дни большой войны, сначала не говорил об этом отцу. Впрочем, уже после деоккупации Бучи между родными людьми возник конфликт.

Владимир Ращук

"И что-то начали говорить о войне, я стал рассказывать о том, что видел. Он: "А ты знаешь, что ваш танк развалил мой дом?". А наших войск там близко не было. Говорю: "А что на нем написано?". "Ну, "Z" нарисовано", — отвечает. С тех пор мы не общались два с половиной года. А где-то месяца три назад снова созвонились. "Как дела? Как здоровье?", "Ты сам как?" — вот такой короткий разговор получился. Что я, офицер Вооруженных сил Украины, буду рассказывать дальнобойщику, который возит в Москву медикаменты? Он фактически спасает солдат, которые пришли убивать сюда украинцев, в том числе — и его сына... Это просто трэш, такого и врагу не пожелаешь", — признался военный.

Владимир Ращук

А когда отец актера узнал, что они с женой были на Майдане, назвал их "майданутыми".

"Мол, вам денег не хватает что ли? То есть у него совершенно другие реалии, понимаете? Я рассказываю, что по нам стреляют, а он: а чего вы лезете туда?" — вспоминает Владимир.

Кто такой Владимир Ращук

Владимир Ращук — актер театра и кино, музыкант, спортсмен, а с началом полномасштабного вторжения — военнослужащий. Сейчас артист является офицером 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады наступления "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

Владимир Ращук снимался в таких кинопроектах как "Пограничники", "Ворон и Воробьев", "Голова-1, 2", "Отступники", "Конотопская ведьма", "Позывной "Тамада"", "Мангровая роща", "Друзья по контракту" и др.

Напомним, Владимир Ращук раскритиковал фильм "Раша гудбай" от студии "Квартал 95". Он даже отказался сниматься в картине режиссера Алексея Кирющенко.

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