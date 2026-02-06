Відомий актор-воїн показав свого 4-місячного сина (фото)

Український актор і військовослужбовець Володимир Ращук поділився зворушливим сімейним моментом. Він опублікував нове фото з маленьким сином, якому нещодавно виповнилося чотири місяці.

Артист оприлюднив кадр у соцмережах з нагоди чергової дати в житті сина Яреми. На знімку він тримає хлопчика на руках, а разом вони з цікавістю дивляться в одному напрямку. Актор зазначив, що цей вік є для нього особливим, і зізнався у безмежній любові до сина, назвавши його своїм найбільшим щастям.

"4 місяці. Мій неймовірний хлопчик, моє надзвичайне щастя, люблю аж до неба", — підписав світлину актор.

Володимир Ращук з сином Яремою Фото: Instagram

Зазначимо, для Вікторії Білан та Володимира Ращука дитина стала другою. Акторська пара вже виховує доньку Катерину, яка навчається в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Хто такий Володимир Ращук

Володимир Ращук є актором театру та кіно, музикантом і спортсменом. Із початком повномасштабної війни він долучився до лав Сил оборони України та нині служить офіцером 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади наступу "Рубіж" Національної гвардії України. Актор відомий ролями у фільмах і серіалах "Прикордонники", "Каховський обʼєкт", "Відступники", "Конотопська відьма", "Позивний "Тамада"", "Мангровий гай" і "Друзі за контрактом".

