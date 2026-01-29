Колишній чоловік Дженніфер Лопес стане батьком увосьме: що відомо (фото)

57-річний американський співак Марк Ентоні та його молода дружина Надя Феррейра вже вдруге стануть батьками. Цікаво, що для музиканта ця дитина буде восьмою.

26-річна модель опублікувала в Instagram зворушливе фото в третю річницю їхнього з Ентоні шлюбу.

Надя Феррейра вдруге вагітна

Марк та Надя показали кадр, на якому модель демонструє свій помітно округлий животик. А співак з їхнім маленьким сином поклали на нього руки.

"Який чудовий подарунок дає нам життя. Маркіто збирається стати старшим братом", — написала пара.

Надя Феррейра вдруге вагітна Фото: Instagram

Діти Марка Ентоні

Також Ентоні від колишніх стосунків виховує шістьох дітей: доньку Аріану та сина Чейза від Деббі Росадо. Модель Даяна Торрес народила Марку синів Крістіана та Раяна. А у шлюбі з Дженніфер Лопес з'явилися близнюки Емма та Макс. Вони розлучилися у 2014 році.

Колишній чоловік Джей Ло згодом одружився з моделлю Надею Феррейрою, яка народила йому дитину у червні 2023 року.

Марк Ентоні та Надя Феррейра Фото: Instagram

Тим часом Джей Ло у 2022 році одружилася з оскароносним актором Беном Аффлеком. Втім, шлюб протримався лише два роки, і рівно в другу річницю співачка подала на розлучення. До цього вони вже кілька місяців не жили разом. Спільних дітей в експари немає.

