Бывший муж Дженнифер Лопес станет отцом в восьмой раз: что известно (фото)

57-летний американский певец Марк Энтони и его молодая жена Надя Феррейра уже во второй раз станут родителями. Интересно, что для музыканта этот ребенок будет восьмым.

26-летняя модель опубликовала в Instagram трогательное фото в третью годовщину их с Энтони брака.

Надя Феррейра во второй раз беременна

Марк и Надя показали кадр, на котором модель демонстрирует свой заметно округлившийся животик. А певец с их маленьким сыном положили на него руки.

"Какой замечательный подарок дает нам жизнь. Маркито собирается стать старшим братом", — написала пара.

Надя Феррейра во второй раз беременна Фото: Instagram

Дети Марка Энтони

Также Энтони от бывших отношений воспитывает шестерых детей: дочь Ариану и сына Чейза от Дебби Росадо. Модель Дайана Торрес родила Марку сыновей Кристиана и Райана. А в браке с Дженнифер Лопес появились близнецы Эмма и Макс. Они развелись в 2014 году.

Бывший муж Джей Ло впоследствии женился на модели Наде Феррейре, которая родила ему ребенка в июне 2023 года.

Відео дня

Марк Энтони и Надя Феррейра Фото: Instagram

Тем временем Джей Ло в 2022 году вышла замуж за оскароносного актера Бена Аффлека. Впрочем, брак продержался всего два года, и ровно во вторую годовщину певица подала на развод. До этого они уже несколько месяцев не жили вместе. Общих детей у экс-пары нет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дженнифер Лопес поздравила своих близняшек Эмму и Макса с 17-летием.

В Доминиканской Республике в августе 2024 года загорелся дом Марка Энтони.

Ранее Фокус писал, почему брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стал "кошмаром".