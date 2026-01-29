Бывший муж Дженнифер Лопес станет отцом в восьмой раз: что известно (фото)
57-летний американский певец Марк Энтони и его молодая жена Надя Феррейра уже во второй раз станут родителями. Интересно, что для музыканта этот ребенок будет восьмым.
26-летняя модель опубликовала в Instagram трогательное фото в третью годовщину их с Энтони брака.
Надя Феррейра во второй раз беременна
Марк и Надя показали кадр, на котором модель демонстрирует свой заметно округлившийся животик. А певец с их маленьким сыном положили на него руки.
"Какой замечательный подарок дает нам жизнь. Маркито собирается стать старшим братом", — написала пара.
Дети Марка Энтони
Также Энтони от бывших отношений воспитывает шестерых детей: дочь Ариану и сына Чейза от Дебби Росадо. Модель Дайана Торрес родила Марку сыновей Кристиана и Райана. А в браке с Дженнифер Лопес появились близнецы Эмма и Макс. Они развелись в 2014 году.
Бывший муж Джей Ло впоследствии женился на модели Наде Феррейре, которая родила ему ребенка в июне 2023 года.
Тем временем Джей Ло в 2022 году вышла замуж за оскароносного актера Бена Аффлека. Впрочем, брак продержался всего два года, и ровно во вторую годовщину певица подала на развод. До этого они уже несколько месяцев не жили вместе. Общих детей у экс-пары нет.
