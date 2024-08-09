В доме экс-супруга Джей Ло и его молодой жены произошел пожар (видео)

Марк Энтони и Надя Феррейра не были дома во время пожара. Экстренные службы быстро отреагировали на вызов.

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В Доминиканской Республике накануне загорелся дом певца Марка Энтони. Об этом пишет TMZ.

Недвижимость, известная как Эль-Оазис, на одном из видео в сети пылает, а крыша одного из зданий полностью сгорела. На месте происшествия были замечены пожарные, которые тушили огонь — в воздух поднимались столбы черного дыма.

Представитель музыканта подтвердил, что Марк и его семья в безопасности.

55-летнего певца, 24-летней модели Нади Феррейры и их детей не было дома во время инцидента.

Дом Марка Энтони загорелся

Пожар начался с одной стороны территории, где расположены бунгало. Главное здание не пострадало, и пожарная служба быстро "взяла пожар под контроль".

Представитель также сообщил, что три бунгало сгорели дотла, а одно уцелело. Также сгорела зона отдыха сбоку от дома.

Причина пожара пока неизвестна. А Энтони выразил благодарность экстренным службам за быстрое реагирование.

Музыкант приобрел Эль-Оазис с экс-супругой Шеннон Де Лимой в 2014. Они развелись спустя три года.

Сейчас Марк женат на парагвайской модели Наде Феррейре. В День святого Валентина 2023 пара объявила, что ждет первенца. А в июне у них родился совместный малыш.

Марк Энтони и Надя Феррейра Фото: Getty Images

Около десяти лет перед этим певец был женат на Дженнифер Лопес, которая родила ему двоих детей — сына Макса и дочь Эмму.

Напомним, что известно о Наде Феррейре.

Также Фокус писал о свадьбе Марка Энтони и его молодой избранницы в начале 2023 года.