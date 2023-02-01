Трогательный момент: экс-муж Дженнифер Лопес Марк Энтони не сдержал слез во время свадьбы с молодой невестой (видео)

Звездная пара поделилась трогательным видео с церемонии.

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Бывший муж Дженнифер Лопес, американский исполнитель Марк Энтони сыграл свадьбу с 23-летней моделью Надеждой Феррейрой. Роскошную церемонию новоиспеченные супруги показали на видео в Instаgram. К ролику пара добавила подпись: "Мистер и Миссис Муньис".

Самым трогательным стал момент, когда Энтони увидел свою молодую жену, которая шла к алтарю под руку со своим отцом. Певец не сдержал эмоций и расплакался.

Праздничный зал украсили множеством белых цветов, а также белой тканью. Стало известно, что церемонию бракосочетания провел мэр города Майами Фрэнсис Суарес. Более того, свое благословение молодоженам дал сам Папа Римский.

На небольшую церемонию явилось 250 гостей, среди которых были Дэвид Бекхэм с сыном Крузом и дочкой Харпер, Сальма Хайек, Малума и другие знаменитости.

Брак с Надей Феррейрой уже четвертый для Марка Энтони. И второй с королевой красоты. Для модели это первый брак. С Энтони она познакомилась еще в 2016 году, когда подошла за автографом. Сейчас Надя помогает первой леди Парагвая с социальными проектами, направленными на улучшение качества жизни ее народа гуарани.

Напомним, избранницей Марка Энтони стала парагвайская модель, участница конкурса Мисс Вселенная 2021 года Надя Феррейра, где получила титул 1-й вице-мисс. 54-летний музыкант и 23-летняя красавица в прошлую субботу, 28 января, устроили изысканную свадебную церемонию в Художественном музее Переса в Майами.