Зворушливий момент: ексчоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні не стримав сліз під час весілля з молодою нареченою (відео)

Зіркова пара поділилася зворушливим відео з церемонії.

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Колишній чоловік Дженніфер Лопес, американський виконавець Марк Ентоні зіграв весілля з 23-річною моделлю Надею Феррейрою. Розкішну церемонію молодята показали на відео в Instаgram. До ролика пара додала підпис: "Містер і Місіс Муньїс".

Найзворушливішим став момент, коли Ентоні побачив свою молоду дружину, яка йшла до вівтаря під руку зі своїм батьком. Співак не стримав емоцій і розплакався.

Святковий зал прикрасили безліччю білих квітів, а також білою тканиною. Стало відомо, що церемонію одруження провів мер міста Маямі Френсіс Суарес. Крім того, своє благословення молодятам дав сам Папа Римський.

На невелику церемонію з'явилося 250 гостей, серед яких були Девід Бекхем із сином Крузом і донькою Гарпер, Сальма Хаєк, Малума й інші знаменитості.

Шлюб із Надею Феррейрою вже четвертий для Марка Ентоні та другий із королевою краси. Для моделі це перший шлюб. Із Ентоні вона познайомилася ще 2016 року, коли підійшла за автографом. Зараз Надя допомагає першій леді Парагваю із соціальними проєктами, спрямованими на покращення якості життя її народу гуарані.

Нагадаємо, обраницею Марка Ентоні стала парагвайська модель, учасниця конкурсу "Міс Всесвіт" 2021 року Надя Феррейра, де вона здобула титул 1-ї віцеміс. 54-річний музикант і 23-річна красуня минулої суботи, 28 січня, влаштували вишукану весільну церемонію в Художньому музеї Переса в Маямі.