Колишній чоловік Дженніфер Лопес одружився з 23-річною моделлю

Ні Джей Ло, ні двох їхніх з Ентоні дітей на весіллі не було.

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Ексчоловік акторки та поп-зірки Дженніфер Лопес, американський співак Марк Ентоні одружився вчетверте. Його обраницею стала парагвайська модель, учасниця конкурсу "Міс Всесвіт 2021 року" Надя Феррейра, де здобула титул 1-й віцеміс. 54-річний музикант і 23-річна красуня минулої суботи, 28 січня, влаштували розкішну весільну церемонію у Художньому музеї Переса в Маямі. Про це пише видання Hola!

Для артиста це вже четвертий шлюб, а різниця у віці молодят склала 31 рік.

У 2000 році Ентоні одружився з колишньою Міс Всесвіт Даянарею Торрес, від якої має двох синів. У 2004 році артист зіграв весілля зі співачкою Дженніфер Лопес, з якою був разом сім років. В Ентоні та Джей Ло є двоє спільних дітей — 14-річні двійнята Емма та Макс. У 2014 році виконавець повів під вінець Шеннон Де Ліму, проте у 2016 році пара розлучилася.

Таємну церемонію одруження Джей Ло пропустила, також привітати батька з важливою подією у житті не прийшли його діти від Джей Ло Емма та Макс.

Молодята обійшлися без масштабних гулянь — за кохання з ними випивали близькі друзі. Зокрема, на весіллі Ентоні та Феррейри були присутні футболіст Девід Бекхем, акторка Сальма Гаєк, колумбійський виконавець Малума, пуерториканський співак Луїс Фонсі та багато інших. Ведучим весілля став мер Маямі Френсіс X. Суарес.

Нагадаємо, в липні минулого року 52-річна американська артистка Дженіфер Лопес вийшла заміж за свого коханого, оскароносного актора та режисера Бена Аффлека. Таємна церемонія відбулася у Маленькій Білій каплиці у Лас-Вегасі.

Також Фокус писав, що пізніше зіркове подружжя влаштувало пишну урочистість для друзів і близьких.