Разница в возрасте 31 год: бывший муж Дженнифер Лопес женился на 23-летней модели

Ни Джей Ло, ни двоих их с Энтони детей на свадьбе не было.

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Экс-муж актрисы и поп-звезды Дженнифер Лопес, американский певец Марк Энтони женился в четвертый раз. Его избранницей стала парагвайская модель, участница конкурса Мисс Вселенная 2021 года Надя Феррейра, где получила титул 1-й вице-мисс. 54-летний музыкант и 23-летняя красавица в прошлую субботу, 28 января, устроили роскошную свадебную церемонию в Художественном музее Переса в Майами. Об этом пишет издание Hola!

Для артиста это уже четвертый брак, а разница в возрасте молодоженов составила 31 год.

В 2000 году Энтони женился на бывшей Мисс Вселенной Даянаре Торрес, от которой имеет двух сыновей. В 2004 году артист сыграл свадьбу с певицей Дженнифер Лопес, с которой был вместе семь лет. У Энтони и Джей Ло есть двое общих детей – 14-летние двойняшки Эмма и Макс. В 2014 году исполнитель повел под венец Шеннон Де Лиму, однако в 2016 году пара рассталась.

Тайную церемонию бракосочетания Джей Ло пропустила, также поздравить отца с важным событием в жизни не пришли его дети от Джей Ло Эмма и Макс.

Молодожены обошлись без масштабных гуляний — за любовь с ними выпивали близкие друзья. В частности, на свадьбе Энтони и Феррейры присутствовали футболист Дэвид Бекхэм, актриса Сальма Гаек, колумбийский исполнитель Малума, пуэрториканский певец Луис Фонси и многие другие. Ведущим свадьбы выступил мэр Майами Фрэнсис X. Суарес.

Напомним, в июле прошлого года 52-летняя американская артистка Дженифер Лопес вышла замуж за своего возлюбленного, оскароносного актера и режиссера Бена Аффлека. Тайная церемония состоялась в Маленькой Белой часовне в Лас-Вегасе.

Также Фокус писал, что позже звездные супруги устроили пышное торжество для друзей и близких.