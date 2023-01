Девід Бекхем і Сальма Хаєк сходили на весілля Марка Ентоні з королевою краси

Колишній чоловік Дженніфер Лопес і батько її дітей влаштував невелику церемонію для близьких друзів, серед яких і була родина Бекхемів.

28 січня 54-річний Марк Ентоні пов'язав себе шлюбом із 23-річною учасницею конкурсу "Міс Всесвіт" Надею Феррейрою. Молодята влаштували розкішну церемонію для близьких друзів, що відбулася в Музеї сучасного мистецтва у Маямі. І на невелику церемонію з'явилося 250 гостей, серед яких були Девід Бекхем із сином Крузом і донькою Гарпер, Сальма Хаєк, Малума й інші знаменитості. Про це пише Daily Mail.

На церемонії Надя була в шикарній сукні з прозорим ліфом і пишною спідницею від ізраїльського бренду Galia Lahav. Ентоні віддав перевагу костюму Christian Dior.

Цікаво, але цей бренд робив сукню для Дженніфер Лопес, точніше для її персонажа в новому фільмі "Нестримне весілля" (Shotgun Wedding).

"Надя мала приголомшливий вигляд в елегантній мереживній сукні Galia Lahav: коли Марк побачив її вперше, він розплакався", — розповів один із гостей.

А перший танець пара станцювала під You Are So Beautiful Джо Кокера.

Девід Бекхем і мексиканський бізнес-магнат Карлос Слім були шаферами. А Вікторія Бекхем, яка на церемонії не була присутня, відповідала за створення вбрання для подружок нареченої.

Фото: Instagram salmahayek Фото: Instagram victoriabeckham Фото: Instagram larevistavea Фото: Instagram larevistavea

Натомість Девід узяв із собою дітей: Круза та Гарпер.

Також на весіллі була шикарна Сальма Хаєк, яка запостила фото в розкішній сукні від Giambattista Valli.

Цікаво, але на весіллі Марка Ентоні були лише його діти від Даянари Торрес: 21-річний Крістіан і 19-річний Раян Муньїс. Його діти від Дженніфер Лопес цього дня проводили час із Беном Аффлеком.

Шлюб із Надею Феррейрою вже четвертий для Марка Ентоні та другий із королевою краси. Його перша дружина Даянара Торрес була колишньою "Міс Всесвіт", від цього шлюбу в нього двоє дітей, від Дженніфер Лопес у нього близнюки, від третьої дружини моделі Шеннон Де Ліми дітей у Ентоні не було. Але він також має доньку Аріанну від Деббі Росадо, офіцерки поліції Нью-Йорка.

Для Наді Феррейри це перший шлюб. Із Марком Ентоні вона познайомилася ще 2016 року, коли підійшла за автографом. Зараз Надя допомагає першій леді Парагваю із соціальними проєктами, спрямованими на покращення якості життя її народу гуарані.

Нагадаємо, Марк Ентоні старший за свою обраницю на 31 рік. Але пару це не бентежить.