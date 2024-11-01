Девід та Вікторія Бекхеми готують бізнес для єдиної доньки: деталі

Гарпер говорила, що хоче піти стопами своєї матері-модельєра. Дівчинка сподівається створити "дивовижний бренд", коли виросте.

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Девід та Вікторія Бекхеми планують карʼєрне майбутнє для доньки Гарпер. Про це пише The Sun.

Спадкоємиця знаменитостей уже заявила, що хоче піти стопами своєї матері-модельєра та сподівається створити "дивовижний бренд", коли виросте.

І, здається, її знамениті батьки підштовхують доньку на крок ближче, засновуючи бізнес, щоб спрямовувати будь-які майбутні прибутки для Гарпер. Як повідомляє видання, Вікторія Бекхем заснувала компанію під назвою H7B Limited, що збігається з повним ім'ям підлітка Гарпер Севен Бекхем.

Директором H7B також є колишня Spice Girl і адвокат.

Такий крок може підготувати Гарпер до її успішної кар’єри, адже кілька брендів уже готові співпрацювати з новим бізнесом.

Вікторія Бекхем з донькою Фото: Victoria Beckham/Instagram

Джерело розповіло виданню: "Поки що Гарпер залишалася досить приватною. Але існує величезний попит з боку брендів, які сприймають її як людину, на яку б зрівнялися багато інших підлітків".

Наразі це лише "адміністративна справа". Девід і Вікторія не мають найближчих планів щодо будь-чого комерційного.

"Це просто захопливий і веселий варіант для Гарпер надалі", — додав інсайдер.

Попри те, що донька Вікторії Бекхем активно фігурує в соціальних мережах своєї відомої родини, наразі вона не має власного облікового запису.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем налякана новим романом меншого сина.

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