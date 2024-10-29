Вікторія Бекхем налякана новими стосунками меншого сина (фото)

Джекі Апостел старша за Круза Бекхема на 10 років. Обраниця юнака — бразильська продюсерка та авторка пісень.

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Нова дівчина Круза Бекхема Джекі Апостел з гордістю демонструвала свій післяопераційний шрам у кількох вбраннях без спини. Про це пише Daily Mail.

І, судячи з усього, Вікторія Бекхем заохочувала обраницю сина зробити це, нібито даючи їй сукні від свого модного бренду.

На нещодавньому показі Вікторії на Паризькому тижні моди Джекі була в білій атласній сукні без спини, яка демонструвала шрам на її спині, про який вона нещодавно розповіла.

Джекі Апостел

Здається, Джекі та Вікторія добре ладнають, і бразилійка неодноразово демонструвала дивовижну схожість із зіркою Spice Girl. Нещодавно Апостел відсвяткувала 29-й день народження, показавши нові кадри з Крузом Бекхемом, який на 10 років молодший за неї.

Джекі Апостел

Бразильська авторка пісень також приміряла чорне вбрання від бренду мами свого бойфренда.

"Гострий соус і гарячі вбрання. Дякую тобі за мереживний твір мрії @victoriabeckham", — написала Апостел у підписі до публікації в Instagram.

Втім, Вікторія Бекхем не відреагувала на згадку Джекі, попри те, що вона доволі активна в соцмережах.

Джекі Апостел

"Вікторія останні кілька тижнів була в дуже кепському настрої. Це на неї не схоже. Я чула, що вона не хоче суперечок з Крузом, але її лякає різниця у віці", — говорив інсайдер.

Втім, втручатися у стосунки сина Вікторія Бекхем не планує. Вона сподівається, що цей роман швидко закінчиться. А Девід Бекхем думає, що для Круза ці стосунки стануть корисним досвідом.

"Але він вважає, що це мрія будь-якого хлопця — бути з красивою старшою жінкою", — вважає джерело.

Нагадаємо, Вікторія та Девід Бекхеми придбали маєток у Маямі.

Також Фокус писав про новий роман Ромео Бекхема.