Дэвид Бэкхем и Сальма Хайек сходили на свадьбу Марка Энтони с королевой красоты

Бывший муж Дженнифер Лопес и отец ее детей устроил небольшую церемонию для близких друзей, среди которых и была семья Бекхэмов.

28 января 54-летний Марк Энтони связал себя узами брака с 23-летней участницей конкурса "Мисс Вселенная" Надей Феррейрой. Молодожены устроили роскошную церемонию для близких друзей, которая прошла в Музее современного искусства в Майами. И на небольшую церемонию явилось 250 гостей, среди которых были Дэвид Бекхэм с сыном Крузом и дочкой Харпер, Сальма Хайек, Малума и другие знаменитости. Об этом пишет Daily Mail.

На церемонии Надя была в шикарном платье с прозрачным лифом и пышкной юбкой от израильского бренда Galia Lahav. Энтони предпочел костюм Christian Dior.

Интересно, но этот же бренд делал платье для Дженнифер Лопес, точнее для ее персонажа в новом фильме "Неудержимая свадьба" (Shotgun Wedding).

"Надя выглядела потрясающе в элегантном кружевном платье Galia Lahav: когда Марк увидел ее в первый раз, он прослезился", — рассказал один из гостей.

А первый танец пара станцевала под You Are So Beautiful Джо Кокера.

Дэвид Бекхэм и мексиканский бизнес-магнату Карлос Слим были шаферами. А Виктория Бекхэм, которая на церемонии не присутствовала, отвечала за создание нарядов для подружек невесты.

Фото: Instagram salmahayek Фото: Instagram victoriabeckham Фото: Instagram larevistavea Фото: Instagram larevistavea

Зато Дэвид взял с собой детей: Круза и Харпер.

Также на свадьбе присутствовала шикарная Сальма Хайек, которая запостила фото в роскошном платье от Giambattista Valli.

Интересно, но на свадьба Марка Энтони были только его дети от Даянары Торрес: 21-летний Кристиан и 19-летний Райан Муньис. Его дети от Дженнифер Лопес в этот день проводили время с Беном Аффлеком.

Брак с Надей Феррейрой уже четвертый для Марка Энтони. И второй с королевой красоты. Его первая жена Даянара Торрес была бывшей "Мисс Вселенная", от этого брака у него двое детей, от Дженнифер Лопес у него близнецы, от третьей жены, модели Шеннон Де Лимы детей у Энтони не было. Но у него также есть дочь Арианна от Дэбби Росадо, офицера полиции Нью-Йорка.

Для Нади Феррейры это первый брак. С Марком Энтони она познакомилась еще в 2016 году, когда подошла за автографом. Сейчас Надя помогает первой леди Парагвая с социальными проектами, направленными на улучшение качества жизни ее народа гуарани.

Напомним, Марк Энтони старше своей избранницы на 31 год. Но пару это не смущает.