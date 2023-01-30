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Стиль жизни

Дэвид Бэкхем и Сальма Хайек сходили на свадьбу Марка Энтони с королевой красоты

свадьба марка энтони, дэвид бекхэм, марк энтони, надя феррейра, сальма хайек
Фото: Instagram larevistavea | Дэвид Бекхэм был шафером на свадьбе Марка Энтони

Бывший муж Дженнифер Лопес и отец ее детей устроил небольшую церемонию для близких друзей, среди которых и была семья Бекхэмов.

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28 января 54-летний Марк Энтони связал себя узами брака с 23-летней участницей конкурса "Мисс Вселенная" Надей Феррейрой. Молодожены устроили роскошную церемонию для близких друзей, которая прошла в Музее современного искусства в Майами. И на небольшую церемонию явилось 250 гостей, среди которых были Дэвид Бекхэм с сыном Крузом и дочкой Харпер, Сальма Хайек, Малума и другие знаменитости. Об этом пишет Daily Mail.

На церемонии Надя была в шикарном платье с прозрачным лифом и пышкной юбкой от израильского бренда Galia Lahav. Энтони предпочел костюм Christian Dior.

Интересно, но этот же бренд делал платье для Дженнифер Лопес, точнее для ее персонажа в новом фильме "Неудержимая свадьба" (Shotgun Wedding).

"Надя выглядела потрясающе в элегантном кружевном платье Galia Lahav: когда Марк увидел ее в первый раз, он прослезился", — рассказал один из гостей.

А первый танец пара станцевала под You Are So Beautiful Джо Кокера.

Дэвид Бекхэм и мексиканский бизнес-магнату Карлос Слим были шаферами. А Виктория Бекхэм, которая на церемонии не присутствовала, отвечала за создание нарядов для подружек невесты.

свадьба марка энтони, дэвид бекхэм, марк энтони, надя феррейра, сальма хайек Fullscreen
Фото: Instagram salmahayek
свадьба марка энтони, дэвид бекхэм, марк энтони, надя феррейра, сальма хайек Fullscreen
Фото: Instagram victoriabeckham
свадьба марка энтони, дэвид бекхэм, марк энтони, надя феррейра, сальма хайек Fullscreen
Фото: Instagram larevistavea
свадьба марка энтони, дэвид бекхэм, марк энтони, надя феррейра, сальма хайек Fullscreen
Фото: Instagram larevistavea
свадьба марка энтони, дэвид бекхэм, марк энтони, надя феррейра, сальма хайек
свадьба марка энтони, дэвид бекхэм, марк энтони, надя феррейра, сальма хайек
свадьба марка энтони, дэвид бекхэм, марк энтони, надя феррейра, сальма хайек
свадьба марка энтони, дэвид бекхэм, марк энтони, надя феррейра, сальма хайек

Зато Дэвид взял с собой детей: Круза и Харпер.

Также на свадьбе присутствовала шикарная Сальма Хайек, которая запостила фото в роскошном платье от Giambattista Valli.

Интересно, но на свадьба Марка Энтони были только его дети от Даянары Торрес: 21-летний Кристиан и 19-летний Райан Муньис. Его дети от Дженнифер Лопес в этот день проводили время с Беном Аффлеком.

Брак с Надей Феррейрой уже четвертый для Марка Энтони. И второй с королевой красоты. Его первая жена Даянара Торрес была бывшей "Мисс Вселенная", от этого брака у него двое детей, от Дженнифер Лопес у него близнецы, от третьей жены, модели Шеннон Де Лимы детей у Энтони не было. Но у него также есть дочь Арианна от Дэбби Росадо, офицера полиции Нью-Йорка.

Для Нади Феррейры это первый брак. С Марком Энтони она познакомилась еще в 2016 году, когда подошла за автографом. Сейчас Надя помогает первой леди Парагвая с социальными проектами, направленными на улучшение качества жизни ее народа гуарани.

Напомним, Марк Энтони старше своей избранницы на 31 год. Но пару это не смущает.