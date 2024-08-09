У будинку ексчоловіка Джей Ло та його молодої дружини сталася пожежа (відео)
Марк Ентоні та Надя Феррейра не були вдома під час пожежі. Екстрені служби швидко відреагували на виклик.
У Домініканській Республіці напередодні загорівся будинок співака Марка Ентоні. Про це пише TMZ.
Нерухомість, відома як Ель-Оазис, на одному з відео в мережі палає, а дах однієї з будівель повністю згорів. На місці події було помічено пожежників, які гасили вогонь – у повітря піднімалися стовпи чорного диму.
Представник музиканта підтвердив, що Марк та його родина в безпеці.
55-річного співака, 24-річної моделі Наді Феррейри та їхніх дітей не було вдома під час інциденту.
Пожежа почалася з одного боку території, де розташовані бунгало. Головний будинок не постраждав, і пожежна служба швидко "взяла пожежу під контроль".
Представник також повідомив, що три бунгало згоріли вщент, а одне вціліло. Також згоріла зона відпочинку збоку від будинку.
Причина пожежі наразі невідома. А Ентоні висловив подяку екстреним службам за швидке реагування.
Музикант придбав Ель-Оазис з ексдружиною Шеннон Де Лімою у 2014. Вони розлучилися через три роки.
Наразі Марк одружений з парагвайською моделлю Надею Феррейрою. У День святого Валентина 2023 пара оголосила, що чекає на первістка. А в червні в них народився спільний малюк.
Близько десяти років перед цим співак був одружений з Дженніфер Лопес, яка народила йому двох дітей — сина Макса та доньку Емму.
Нагадаємо, що відомо про Надю Феррейру.
Також Фокус писав про весілля Марка Ентоні та його молодої обраниці на початку 2023 року.