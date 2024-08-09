У будинку ексчоловіка Джей Ло та його молодої дружини сталася пожежа (відео)

Марк Ентоні та Надя Феррейра не були вдома під час пожежі. Екстрені служби швидко відреагували на виклик.

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У Домініканській Республіці напередодні загорівся будинок співака Марка Ентоні. Про це пише TMZ.

Нерухомість, відома як Ель-Оазис, на одному з відео в мережі палає, а дах однієї з будівель повністю згорів. На місці події було помічено пожежників, які гасили вогонь – у повітря піднімалися стовпи чорного диму.

Представник музиканта підтвердив, що Марк та його родина в безпеці.

55-річного співака, 24-річної моделі Наді Феррейри та їхніх дітей не було вдома під час інциденту.

Будинок Марка Ентоні загорівся

Пожежа почалася з одного боку території, де розташовані бунгало. Головний будинок не постраждав, і пожежна служба швидко "взяла пожежу під контроль".

Представник також повідомив, що три бунгало згоріли вщент, а одне вціліло. Також згоріла зона відпочинку збоку від будинку.

Причина пожежі наразі невідома. А Ентоні висловив подяку екстреним службам за швидке реагування.

Музикант придбав Ель-Оазис з ексдружиною Шеннон Де Лімою у 2014. Вони розлучилися через три роки.

Наразі Марк одружений з парагвайською моделлю Надею Феррейрою. У День святого Валентина 2023 пара оголосила, що чекає на первістка. А в червні в них народився спільний малюк.

Марк Ентоні та Надя Феррейра Фото: Getty Images

Близько десяти років перед цим співак був одружений з Дженніфер Лопес, яка народила йому двох дітей — сина Макса та доньку Емму.

Нагадаємо, що відомо про Надю Феррейру.

Також Фокус писав про весілля Марка Ентоні та його молодої обраниці на початку 2023 року.