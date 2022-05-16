Колишній чоловік Дженніфер Лопес одружується: як виглядає молода кохана Марка Ентоні

Три місяці тому пара оголосила про свої стосунки, а тепер — про заручини. Феррейра вдвічі молодша за майбутнього чоловіка.

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53-річний американський співак латиноамериканського походження та колишній чоловік попдіви Дженніфер Лопес Марк Ентоні оголосив про те, що одружується з 23-річнною колишньою учасницею конкурсу "Міс Всесвіт" Надією Феррейрою після трьох місяців стосунків, пише People.

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На честь заручин пара влаштувала вечірку в ресторані Sexy Fish в Маямі, де розважалася з друзями, веселилася на човні й пила шампанське. Незабаром Феррейра поділилася фотографією своєї каблучки з великим діамантом в Instagram.

"Вони влаштували незрівнянну вечерю з суші, устриць та ікри й, здавалося, були в надзвичайно святковому настрої, обіймаючись і цілуючись всю ніч за розкішним столом в оточенні друзів. Але справжній сюрприз чекав усіх наприкінці ввечері, коли Надя, одягнена в білу сукню, розмістила у своєму Instagram фотографію, що демонструє приголомшливу обручку з діамантом, з підписом Engagement Partyyy та емодзі з перстнем", — розповіло джерело журналістам.

[ + – ] Надя Феррейра "засвітила" заручальну каблучку Фото: Скриншот

Вперше про роман співака та моделі заговорили після того, як на початку цього року їх помітили на прогулянці в Мехіко. Свої стосунки закохані підтвердили в березні через Instagram, опублікувавши селфі, зроблені на борту літака.

Надя стане четвертою дружиною Марка, який у супутниці життя вибирав надзвичайно гарних та знаменитих. Першою дружиною співака стала колишня "Міс Всесвіт" Даянара Торрес, з якою він був одружений з 2000 по 2004 рік і став батьком двох хлопчиків, Крістіана та Раяна.

Незабаром після розставання з Даянарою Марк почав зустрічатися з Дженніфер Лопес. Швидкоплинний роман закінчився походом під вінець у липні 2004-го. Співачка народила чоловікові близнюків Макса та Емму. У 2011 році пара оголосила про розлучення, а остаточно розлучилася у 2014-му. Попри це, вони досі залишаються хорошими друзями та спільно виховують дітей.

Третьою дружиною Марка стала модель Шеннона Де Ліма. Як і у двох попередніх випадках, Ентоні не тягнув із весіллям і зв'язав себе шлюбом вже в листопаді 2014-го. Через два роки сім'я розпалася, проте остаточно подружжя розлучилося лише у грудні 2016-го.

Нагадаємо, ще у вересні минулого року Ентоні з'явився на червоній доріжці з такою собі Маду Ніколою, про яку ЗМІ практично нічого невідомо. Попри те, що пара цілувалася на очах у всіх, за кілька місяців роман зійшов нанівець.