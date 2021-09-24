Колишній чоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні показав свою нову дівчину

Марк з'явився зі своєю коханою на церемонії вручення премії Billboard Latin Music Awards 2021.

Колишній чоловік Дженніфер Лопес і батько її дітей, співак Марк Ентоні прийшов на церемонію вручення премії кращим латиноамериканським артистам Billboard Latin Music Awards 2021. З'ясувалося, що співак зустрічається з якоюсь Маду Ніколою, про яку практично нічого не відомо. Навіть її instagram-акаунт закритий. Про це пише Daily Mail.

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53-річний Марк Ентоні з'явився з Маду на червоній доріжці Watsco Center у Маямі, де проходив захід. Вони трималися за руку і кілька разів поцілувалися.

Фото: Getty Images

Особистість супутниці Марка Ентоні розсекретила його стиліст Джеймі Харпер. Вона опублікувала відео з доріжки і позначила всіх, хто потрапили в кадр. Однак дізнатися, хто така Маду Нікола — все одно не вдалося. Її акаунти в соцмережах закриті. Тож поява Марка Ентоні з новою дівчиною на такій важливій церемонії стала сюрпризом для журналістів.

[ + – ] Марк Ентоні на сцені Billboard Latin Music Awards 2021 Фото: Instagram latinbillboards

Про Маду відомо тільки, що вона набагато молодша за свого бойфренда: їй приблизно 20 років. Сам Ентоні останнім часом нічого не розповідав про особисте життя.

У лютому 2017 року Марк Ентоні розлучився з моделлю Шеннон Де Ліма. Вони були в шлюбі три роки. До цього він був одружений з Дженніфер Лопес.

Лопес та Ентоні були одружені з 2004 по 2011 рік. І тільки через чотири роки Джей Ло розповіла, що саме вона стала ініціаторкою розлучення.

Але Дженніфер і Марк залишилися в добрих стосунках. Тим паче, що в них двоє спільних дітей — 13-річні двійнята Макс та Емма. З чуток, після розлучення з Алексом Родрігесом, Джей Ло втішав саме колишній чоловік.