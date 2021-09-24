Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони показал свою новую девушку

Марк появился со своей возлюбленной на церемонии вручения премии Billboard Latin Music Awards 2021

Бывший муж Дженнифер Лопес и отец ее детей, певец Марк Энтони пришел на церемонию вручения премии лучшим латиноамериканским артистам Billboard Latin Music Awards 2021. Оказалось, что певец встречается с некоей Маду Николой, про которую практически ничего не известно. Даже ее instagram-аккаунт закрыт. Об этом пишет Daily Mail.

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53-летний Марк Энтони появился с Маду на красной дорожке Watsco Center в Майами, где проходило мероприятие. Они держались за руку и несколько раз поцеловались.

Фото: Getty Images

Личность спутницы Марка Энтони рассекретила его стилист Джейми Харпер. Она опубликовала видео с дорожки и отметила всех попавших в кадр. Однако узнать, кто такая Маду Никола – все равно не удалось. Ее аккаунты в соцсетях закрыты. Так что появление Марка Энтони с новой девушкой на столь важной церемонии стало сюрпризом для журналистов.

[ + – ] Марк Энтони на сцене Billboard Latin Music Awards 2021 Фото: Instagram latinbillboards

Про Маду известно только, что она намного младше своего бойфренда: ей около 20 лет. Сам Энтони в последнее время ничего не рассказывал о личной жизни.

В феврале 2017 года Марк Энтони развелся с моделью Шеннон Де Лима. Они были в браке три года. До этого он был женат на Дженнифер Лопес.

Лопес и Энтони были женаты с 2004 по 2011 год. И только спустя четыре года Джей Ло рассказала, что именно она стала инициатором развода.

Но Дженнифер и Марк остались в хороших отношениях. Тем более что у них двое общих детей — 13-летние двойняшки Макс и Эмма. По слухам, после расставания с Алексом Родригесом, Джей Ло утешал именно бывший муж.