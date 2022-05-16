Бывший муж Дженнифер Лопес женится: как выглядит молодая возлюбленная Марка Энтони

Три месяца назад пара объявила о своих отношениях, а теперь – о помолвке. Феррейра в два раза моложе будущего супруга.

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53-летний американский певец латиноамериканского проиcхождения и бывший муж поп-дивы Дженнифер Лопес Марк Энтони объявил о том, что женится на 23-летней бывшей участнице конкурса "Мисс Вселенная" Наде Феррейре после трех месяцев отношений, пишет People.

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В честь помолвки пара устроила вечеринку в ресторане Sexy Fish в Майами, где развлекались с друзьями, веселились на лодке и пили шампанское. Вскоре Феррейра поделилась фотографией своего кольца с большим бриллиантом в Instagram.

"Они устроили бесподобный ужин с суши, устриц и икры и, казалось, были в чрезвычайно праздничном настроении, обнимаясь и целуясь всю ночь за роскошным столом в окружении друзей. Но настоящий сюрприз ждал всех в конце ужина, когда Надя, одетая в обтягивающее белое платье, разместила в своем Instagram фотографию, демонстрирующую потрясающее обручальное кольцо с бриллиантом, с подписью Engagement Partyyy и эмодзи с кольцом", – рассказал источник журналистам.

[ + – ] Надя Феррейра "засветила" помолвочное кольцо Фото: Скриншот

Впервые о романе певца и модели заговорили после того, как в начале этого года их заметили на прогулке в Мехико. Свои отношения влюбленные подтвердили в марте через Instagram, опубликовав селфи, сделанного на борту самолета.

Надя станет четвертой женой Марка, который в спутницы жизни выбирал сплошь красивых и знаменитых. Первой женой певца стала бывшая "Мисс Вселенная" Дайанара Торрес, с которой он был в браке с 2000 по 2004 год и стал отцом двух мальчиков, Кристиана и Райана.

Вскоре после расставания с Дайанарой Марк начал встречаться с Дженифер Лопес. Быстротечный роман закончился походом под венец в июле 2004-го. Певица родила мужу близнецов Макса и Эмму. В 2011 году пара объявила о расставании, а окончательно развелась в 2014-м. Несмотря на это, они по сей день остаются хорошими друзьями и совместно воспитывают детей.

Третьей женой Марка стала модель Шеннон Де Лима. Как и двух предыдущих случаях, Энтони не тянул с женитьбой и связал себя узами брака уже в ноябре 2014-го. Через два года семья распалась, однако окончательно супруги развелись только в декабре 2016-го.

Напомним, еще в сентябре прошлого года Энтони появился на красной дорожке с некой Маду Николой, о которой СМИ практически ничего неизвестно. Несмотря на то, что пара целовалась на глазах у всех, через несколько месяцев сошел на нет.